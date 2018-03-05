驚！糞水從女性私密處流出 腸道發炎易被輕忽

從小飽受克隆氏症腹瀉、腹脹痛折磨的郭先生示範以前經常拉褲帶、減緩肚子不舒服的動作。（陳志祥攝）

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老一輩的人常把掉在地上的東西撿起來吃，這叫「不乾不淨、吃了沒病」，看似不衛生，背後卻隱藏腸道保健的道理，因為現在環境衛生乾淨了，人體內免疫力沒有訓練，導致誘發體內免疫「自己打自己」，當心發炎性腸道疾病上身。

早期國內發炎性腸道疾病病例相當少，很多醫師自已也不了解，近幾年確診人數越來越多，短短15年激增26倍，最重要的是預估10至20年之後，全國發炎性腸道疾病病患將高達數10萬人，盛行率直追歐美國家。

歐美較常發生發炎性腸道疾病、東方人發生率低，主要好發於20至40歲的青壯族群居多，發炎性腸道疾病是腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度、持續性的免疫發炎反應，簡單說就是「自己打自己」。

依照「發炎分布形態」與「侵犯腸壁程度」可分為潰瘍性結腸炎與克隆氏症，台灣發炎性腸道疾病學會理事長翁昭旼表示，從1998至2013年的15年患者人數上升26倍，目前推估2萬2000人。台灣盛行率上升推估與飲食西化、攝取高脂、高糖食物有關。

很多民眾對於發炎性腸道疾病認知不足，以致延誤就醫，1名40多歲女性幾年前持續腹脹、拉肚子，常跑廁所，起初以為腸躁症，1年多才確診為發炎性腸道疾病：克隆氏症，在出現腹瀉、腹痛等症狀時，只在診所就醫，等到確診後小腸已經爛了一大半。

1位27歲郭先生直到國二時才確診為克隆氏症，1天腹瀉10幾次，如影隨形的腹痛讓他1天有近20個小時躺在床上，國中時身高150公分、體重只有30多公斤，比同齡男生矮了10公分，成為同學言語嘲諷與肢體霸凌的箭靶，常在夜晚抱枕啜泣。

高雄大同醫院副院長吳登強表示，發炎性腸道疾病找上身常有貧血、血便、發燒、腹痛與腹瀉5大警訊，如果病症持續3個月以上，務必就醫，否則腸道潰爛部分延伸至膀胱、陰道、子宮與腹部，將有腹部潰爛穿孔、小腸切成短腸症、打噴嚏連帶糞水外流、小便尿出大便等窘境。

吳登強指出，人體腸道微生物系統與免疫力息息相關，透過日積月累的免疫力訓練，免疫系統才會逐漸成熟。他建議，多吃益生菌、多與人接觸才能訓練體內免疫力。這幾年生物製劑加入治療選擇，不僅療效佳，更讓患者有機會維持良好的生活品質。

(中時)

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