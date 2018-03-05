田徑》骨折斷送運動生涯 上帝幫楊臨慧開歌唱另一扇窗

2018年03月05日 17:10 中時電子報 黃邱倫

只要不放棄就會有機會，這句話套用在楊臨慧身上再合適不過了！從小就是田徑選手的她，高二因為一場籃球賽發生左腿骨折意外事件，導致他不得不放棄運動生涯，但她卻在歌唱領域開啟了另一扇窗，如今即將發行個人第二張唱片，填詞譜曲一手包辦，堪稱是全能才女。

楊臨慧在就讀桃園高中的時候改練撐竿跳高，接受當時教練王文祥(右)指導與訓練。(楊臨慧提供)

楊臨慧在國小最先接觸的是短距離與跳遠，直到進入桃園高中碰到瓶頸改練撐竿跳高。楊臨慧回憶學生時期的田徑點滴表示，當時學校教練有余青忠、王文祥、曾孝生幾位教練，那時候教練們都很兇，練習的時候逼得很緊，但是一年多的時間學到很多東西，如果不發生那場意外的話，我可能會在田徑界一路走下去，甚至成為教練。」

楊臨慧(左二起跑者)在國小和國中時期專長短跑與跳遠，直到高中才改練撐竿跳。(楊臨慧提供)

然而天有不測風雲、人有旦夕禍福，楊臨慧在高二的班際籃球賽碰到人生最重大挫折。楊臨慧說，「比賽才開打幾分鐘，因為一次碰撞倒地我的左腿骨竟然骨折，醫生診斷後判定脛骨開放性骨折，一輩子再也無法回到田徑場上，當下差點崩潰，人生從彩色瞬間變黑白。」

因為意外而離開田徑場的楊臨慧，在歌唱界找到另一片天地。(楊臨慧提供)

楊臨慧回憶，「那段日子真的好痛苦，每天渾渾噩噩，幸好在家人與教練的安慰下才將專注力放在書本上，最終考上高雄醫學院運動醫學系，還想著要為體育圈貢獻一份心力。但2010年台北花博成為我人生的一個轉捩點，那時候原本就喜歡唱歌的我，參加花博舉辦的歌唱比賽，當時的評審就是目前我音樂教室的總監，他開啟了我另一個世界，也讓我看到寬廣的未來。」

楊臨慧最終決定走創作歌手這條路，經過5年的練習與磨練後在2015年發行個人第一張唱片，再利用3年時間填詞譜曲，第二張唱片「完美轉身」全部都是她個人的創作結晶，楊臨慧希望能獲得歌迷的喜愛。

從運動員到醫學系，然後再到歌唱界，楊臨慧完美詮釋「轉身」定義，當眼前的那扇門關閉後，千萬別失望，因為天無絕人之路，身後必定會有另一扇穿開者等你。

(中時電子報)