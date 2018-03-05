李昇基告別嬰兒肥之作 《野蠻公主玩婚記》打破歷史片框架

2018年03月05日 17:20 中時 李承陽

《野蠻公主玩婚記》在韓上映僅一周即有望突破百萬觀影人次。（華聯國際提供）

電影講述皇宮公主（沈恩敬飾）溜出宮中的奇遇故事。（華聯國際提供）

由李昇基、沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演愛情古裝電影《野蠻公主玩婚記》將在台上映，本片為韓國電影「易學三部曲」的第二部，也是2013年韓國電影《觀相大師滅亡風暴》後所推出作品。

《野蠻公主玩婚記》上周在韓上映，其超豪華選角陣容，在韓吸引大批觀眾，據韓國電影振興委員會公佈的統計數據，3月2日至4日間，《野蠻公主玩婚記》的累積觀影人次已達92萬3880名，有望在這兩天突破百萬大觀。

電影的故事設定不只有著浪漫童話氛圍，更能讓人回想到初戀的激情，導演洪昌杓表示：「過去大部分電影都以男性為中心，這次想要做一個不一樣，愉快且溫暖的作品。」掛保證該片將會跌破大家對歷史片的想像。

《野蠻公主玩婚記》為李昇基第二部電影作品，自2月28日在韓上映後，就持續在票房榜上佔居第一，勝過同檔好萊塢強片《黑豹》，記者會上，李昇基曾笑說：「這是大家能看到我嬰兒肥的最後一部作品。」

恰巧由他主演超夯韓劇《花遊記》於上周播畢，當晚收視也為同時段節目排名第1，電視與電影作品能在同一周同時雙料奪冠，也再次驗證李昇基在票房與觀眾的號召力。電影將於4月20日在台上映。

(中時)