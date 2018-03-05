大葉大學觀光系學生 進駐彰南三大車站旅客服務中心

大葉大學觀光系大三生葉彥逵今年起進駐高鐵彰化站旅服中心為遊客提供諮詢服務，偶而需要到員林火車站來支援代班，大一就面試通過進入大葉空勤培訓中心受訓，未來希望能航空公司空服員。（謝瓊雲攝）

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葉彥逵（中）與同班的黃安祺（左）今年過年從除夕到大年初四都待在高鐵站為旅客提供旅遊諮詢服務。（謝瓊雲翻攝）
葉彥逵在高鐵彰化站旅遊服務中心駐點全職實習，春節過年期間還遇到彰化大家長為明谷（左），讚縣長隨和又親切。（謝瓊雲翻攝）
外語能力頗佳的黃安祺主要在員林火車站服務，經常遇到國外背包客尋求協助。她還在旅遊服務中心白板以手繪圖文方式畫滿在地美食小吃與必遊景點資訊，令人眼睛一亮。（謝瓊雲翻攝）

彰化》大葉大學觀光系學生 進駐南彰旅客服務中心 圖

謝瓊雲／彰化報導

彰化縣政府與大葉大學攜手合作，由觀光旅遊學系師生組成服務團隊，自元旦起駐點彰化、員林火車站和高鐵彰化站三個旅遊服務中心，為國內外旅客提供旅遊諮詢，透過第一線面對面接觸，實際演練、累積經驗，學習臨場應變。

觀光系助理教授丁于珊表示，從系上大二、大三學生中遴選10名具備外語及專業導覽解說能力學生，經前置教育訓練後，派往三據點服務，盼能將在地觀光資源及彰化獨特的文化風俗傳遞給旅客，增加彰化縣旅遊知名度。

全職實習生葉彥逵兒時隨父母搬到台中住，但爺奶老家在溪州，今年實習服務地點就在田中的高鐵站，以前過年一定會回溪州探望阿公阿嬤，全家人一起溪州公園賞花；今年他卻從返鄉遊客變成園區內引導人員，身分調換，從中累積許多實務經驗，收穫很多。

葉彥逵說，不少國外的背包客會自己搭高鐵來彰化旅遊，農曆過年期間沒休假，天天到高鐵工作服務旅客，告知轉乘公車與景點相關資訊，兩個月來面對遊客的客訴已經得心應手，一面安撫對方一面提供協助，幫忙找可用的資訊，並把遊客建議轉達給客運業者參考；他還曾在高鐵站服務到彰化縣長魏明谷，親切互動鼓勵他，讓他印象深刻。

在員林火車站服務的大三生黃安祺說，自己是台北人，往年春節都待在家裡過年，今年初次離開舒適圈到旅服中心值班，她別出心裁以圖文方式，將諮詢站白板細細寫滿所有南彰化和員林在地必遊、必吃的美食和打卡景點，令人眼睛一亮，除夕當天還收到員林市長張錦昆與站長張武宋的紅包服袋，喜氣又溫馨。

黃安祺說，旅客的問題五花八門，包含：問路、怎麼搭車、什麼東西好吃、哪裡有公共電話、手機充電、行李寄放等等，還有人問可不可以換零錢，為旅客解決疑難雜症後，看到他們的微笑、聽到那句謝謝，就覺得很有成就感。

(中時)

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