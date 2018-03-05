南投縣長林明溱訪視草屯4社區 與長者同樂

▲南投縣長林明溱（前中）在草屯訪視社區時與據點長者同歡共舞同樂。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱（中）在新豐社區與阿嬤們一起揉刈菜、製鹹菜乾。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今5日前往草屯鎮加老、敦和、新豐、富寮等4個社區關懷社區長輩，並各致贈2萬元社區活動補助金及運動毛巾，受到長者們熱烈歡迎；林縣長肯定每個社區都很有活力，皆能依地方特性發展多元又豐富的活動，讓社區長者都能開心參與。

草屯加老社區是長照2.0計畫中的C級巷弄長照據點，長者們見縣長到訪，除敲打水桶鼓及健康操，並展現社區歌仔戲班的成果，長者粉墨登場，讓林縣長等人大開眼界，肯定他們退而不休、努力學習的精神，豐富自己的老年生活。

林縣長隨後亦前往敦和、新豐與富寮社區，並與長輩們一起歡跳健康操、山地舞同樂；新豐社區長期致力開發社區自製農特產品，有自製的粿、豆腐乳、有機蔬果等，林縣長也下場與阿嬤們一起揉刈菜、製鹹菜乾，熟練手法，讓婆婆媽媽都讚嘆。

林縣長看到活動中心內燈光偏暗且未裝設冷氣，為體恤老人家，自動提出將籌措經費協助社區加裝燈光及冷氣等設備，以讓長輩們可在舒適環境中活動，吸引更多人來參加，讓長者們聞之都深受感動與讚許。

林縣長表示，政府開辦關懷據點就是要讓長者們走出家庭，參與社區活動，開拓老年生活視野，透過社區據點的帶領，讓長者們可快樂學習，促進健康，在地老化安養，對於社區提出的遮雨棚、運動器材、廚房太小等問題，林縣長表示會盡力籌措經費加以改善，讓老人家或志工們更樂意來參與社區活動，提升縣的幸福指數。

(中時)

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