日團04 Limited Sazabys首登台 喊：第一次就這麼大！

2018年03月05日 17:27 中時 李承陽

日本龐克樂團04 Limited Sazabys即將來台飆唱。

繼ACIDMAN之後，大港開唱又推出另一日本樂團「04 Limited Sazabys」，這組備受矚目的日本龐克樂團首次造訪台灣，到大港舞台開唱，帶給樂迷最震撼、最爽快的「第一次」！

GEN（主唱）少年般的高調嗓音所唱出的美妙旋律，與團員們HIROKAZ （吉他）、RYU-TA（吉他）、KOUHEI（鼓）極具爆發力的現場演出，讓04 Limited Sazabys場場演出都能輕易擄獲觀眾的心。

04 Limited Sazabys 2008年於名古屋組成，2015年4月以首張專輯《CAVU》主流出道，2016年9月發行第二張專輯《eureka》，並進行全日本共40場的巡迴演出，一路累積出的高人氣，讓他們在2017年2月11日日本武道館的演唱會門票開賣當天即完售！

此外，他們也於成長地愛知縣主辦戶外音樂祭「YON FES」，除了在故鄉不懈地推廣音樂以外，樂團也持續、積極地各地巡演中；日本巡迴以外，他們也跟著SPACE SHOWER列傳系列演唱會造訪了泰國和新加坡，收到廣大正面迴響。

雖然之前無法和其他樂團一同前來，但首次登台就降臨大港開唱，團員們都表示：「完全沒有預料到第一次在台灣就唱這麼大場啊！很希望能快點跟台灣樂迷見面！」之前就有聽其他樂團說過台灣美食和特別的地方，每個人也都很期待能體驗不同的文化。

(中時)