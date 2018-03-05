日團04 Limited Sazabys首登台 喊：第一次就這麼大！

日本龐克樂團04 Limited Sazabys即將來台飆唱。

友善列印
中時
日本龐克樂團04 Limited Sazabys即將來台飆唱。

繼ACIDMAN之後，大港開唱又推出另一日本樂團「04 Limited Sazabys」，這組備受矚目的日本龐克樂團首次造訪台灣，到大港舞台開唱，帶給樂迷最震撼、最爽快的「第一次」！

GEN（主唱）少年般的高調嗓音所唱出的美妙旋律，與團員們HIROKAZ （吉他）、RYU-TA（吉他）、KOUHEI（鼓）極具爆發力的現場演出，讓04 Limited Sazabys場場演出都能輕易擄獲觀眾的心。

04 Limited Sazabys 2008年於名古屋組成，2015年4月以首張專輯《CAVU》主流出道，2016年9月發行第二張專輯《eureka》，並進行全日本共40場的巡迴演出，一路累積出的高人氣，讓他們在2017年2月11日日本武道館的演唱會門票開賣當天即完售！

此外，他們也於成長地愛知縣主辦戶外音樂祭「YON FES」，除了在故鄉不懈地推廣音樂以外，樂團也持續、積極地各地巡演中；日本巡迴以外，他們也跟著SPACE SHOWER列傳系列演唱會造訪了泰國和新加坡，收到廣大正面迴響。

雖然之前無法和其他樂團一同前來，但首次登台就降臨大港開唱，團員們都表示：「完全沒有預料到第一次在台灣就唱這麼大場啊！很希望能快點跟台灣樂迷見面！」之前就有聽其他樂團說過台灣美食和特別的地方，每個人也都很期待能體驗不同的文化。

(中時)

李昇基告別嬰兒肥之作 《野蠻公… 說到做到！胡歌為白血病粉絲留票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。