警查獲深夜臉書直播賣仿冒包 侵權市值2百萬

2018年03月05日 17:33 中時 黃國峰

警方指出，真品車縫時，不會將自己的商標給蓋住。（黃國峰攝）

保二總隊刑警大隊偵二隊，偵破利用臉書直播販賣仿冒歐洲精品包，查獲上百件仿品，發現犯嫌還提供以假亂真保證卡。（黃國峰攝）

警方查獲深夜臉書直播賣仿冒包

臉書深夜直播賣歐洲精品包仿品，聲稱「原單一比一」，意圖躲避警方查緝，並規避詐欺，最後賣出價格約為原廠的百分之三，保二總隊刑警大隊偵二隊，年後循線偵破該賣家，查扣上百件仿冒CHANEL、GUCCI、LV、YSL等商標包包，侵權市值約新台幣二百萬元，警方偵訊後依詐欺罪嫌和違反商標法移送法辦。

警方指出，接獲檢舉「XX屋直播特賣會」利用臉書直播功能，販售仿冒品，一個10多萬的包包，喊價後竟能以4至5千元成交，調查後發現31歲的朱姓男子，原在臉書直播販賣手珠、項鍊等，但銷售狀況不佳，所以挺而走險，販賣包含CHANEL、GUCCI、LV、YSL等歐洲商標包包，以每個包包進價約一千元上下，直播喊價至約三千至五千的價格賣出，至被查獲前約獲利10萬元。

朱姓嫌犯利用深夜在臉書上，直播販賣各式仿冒精品包，以躲避警方查緝，聲稱「原單一比一」就是與原廠同尺寸、同材質，「原單」易讓人誤會是原廠貨，況且又提供以假亂真保證卡，「一比一」講法又似暗示為仿冒品，希望以此規避詐欺罪嫌。

警方指出，辨別LV包包真偽品，可聞可看，以此次查獲的仿品為例，真品絕無濃烈的塑膠味，也可觀察其車縫線，原廠車縫線並不會將其LV商標給蓋住，呼籲民眾勿貪便宜，應選擇信譽良好的店家。警方偵訊後依詐欺罪嫌和違反商標法移送法辦。

(中時)