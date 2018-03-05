四校藝陣聯盟出席寺廟元宵表演 展現廟埕新文化

2018年03月05日 17:33 中時 程炳璋

台南市知名的北區大光國小藝陣隊，日前結合大成國中、成功國中與崑山中學藝陣隊，4校合作在中西區祀典武廟進行1小時藝陣表演，給信徒、遊客與社區民眾度過一場充滿藝文氣息的元宵假期。

元宵節除了賞花燈之外，還可以到寺廟欣賞藝陣表演？發展藝陣有成的大光國小與大成國中的藝陣聯隊，曾經遠赴紐西蘭與美國表演，今年元宵節，受邀武廟來參加廟方的元宵活動。

4校聯合表演共發動親師生們60多人陣容，在祀典武廟的廟埕進行1小時節目的演出，大光國小校長楊秀枝擔任主持人。當天出場的三太子總共有5尊，負責演出的是大光國小的學生，這些「大仙尫仔」，重達7至8公斤，背著祂們又演又跳，需要很好的體力，吸引許多熱情的觀眾朋友與這群可愛的三太子們合影留念

大成和大光聯手傳承國樂與藝陣已經進入第四年，雙方有很好的默契，武術團隊在幾年的累積之下，在社區建立良好的口碑和形象，孩子們的學習從書本擴展到國際，受到很多家長的肯定。

楊秀枝表示，大光國小、大成國中、成功國中和崑山中學四校聯盟，有很大的發揮空間，以大光為基地，共組藝陣家族，在吳雅卿老師、楊明祐老師和許多專業教練的指導下，用優秀學生代言傳統藝陣，去除社會大眾對陣頭的負面刻板印象，讓傳統藝陣回歸到文化的基本面，是文化的傳承，也是府城人的一種使命。

(中時)