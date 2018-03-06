衛福部研議設置牙醫醫院 精進口腔照護品質

2018年03月06日 09:00 中時電子報 綜合報導

隨著我國高齡化，牙齒保存意識也提高，擁有健康的牙齒才會有健康的身體提高生活品質已是不爭的事實。民眾不再只是到診所補補牙，牙醫醫院確實有研議規劃設置的必要，衛福部推動的「建置牙醫醫院先驅評估計畫」已啟動，期許未來能在國內成立第一家牙醫醫院，兼具教學、研究與臨床功能，以滿足急症、重症與難症患者的需求，加速跟上先進國家的腳步，讓長照2.0中的口腔照護能更周延。

政府在實施健保制度後，不僅國人就診方便性增加，負擔的醫療費用也不高，國人卻反而比較不重視自身保養，其中以輕忽口腔保養最為明顯。在平日不注重口腔保養的情況下，難免會有突發性牙痛等相關問題，但是牙科診所週日是休診的，區域醫院，甚至醫學中心都因為成本考量、不符合經濟效益而無法以專門一組人力來滿足急診患者的需求，讓這些臨時出現牙齒問題的人無處求診。在都會區的情況是如此，在偏鄉或山區，問題就更嚴重了。

成立牙醫醫院是全球趨勢，在歐美、日本、韓國都有牙醫醫院，而中國大陸在牙科方面的發展雖起步較晚，但因應人民需求，現已非常普遍。在台灣為何還沒有一家牙醫醫院呢？衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，國內牙醫師在醫院服務期間，雖然有機會在研究、教學、臨床方面有所精進，但是自行開業有機會能增加一倍以上收入，也因此台灣有六千多家牙醫診所。基本上，牙醫醫院涵蓋的層面很廣，包含口腔外科、整型外科、特殊需求牙科、麻醉科等，比起開牙醫診所，成立牙醫醫院要複雜許多。即使如此，在桃園市、新北市都有牙醫師希望規劃成立牙醫醫院，願意以更積極的作法來服務國人，這需要各地方政府的鼎力支持才行。

而近幾年桃園已有牙醫師團體申請成立口腔專科醫院，藉由聯合民間資源，滿足國人臨時的急症或難症需求，但目前規劃案因行政上的困難無更進一步的發展，期盼主管機關在進行審議時能給予成立口腔醫院必要的行政程序支持與相關法規的輔導改善。諶立中司長表示只要有完善的規劃、專業經營管理團隊參與，對口腔醫院設立表示支持，也樂觀其成。

(中時電子報)