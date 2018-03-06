《時來運轉》林博泰：NBA選秀狀元籤 看運彩投注眉角

2018年03月06日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影》林博泰：從NBA選秀狀元籤看運彩投注眉角

美國職籃(NBA) 本季例行賽在2/19全明星賽後正式進入下半球季，戰績排名墊底的幾個球隊，要在僅剩20幾場的比賽中逆轉取得進入季後賽門票的可能性越來越低，因而上週有一則新聞：NBA獨行俠(原名小牛)老闆庫班（Mark Cuban）因為在接受採訪時談到「現階段對獨行俠最有利的情況是，輸掉本季剩下的所有比賽，…」，這段話讓聯盟覺得名譽受損，對他祭出60萬美金的裁罰。究竟是什麼原因會讓一個NBA球隊的老闆說出這樣的話，以及這中間有沒有值得大家投注運彩時注意的眉角，今天利用這個機會來跟大家談談。

這跟NBA目前決定選秀順位的制度設計有關。今年NBA選秀抽籤排定在5月16日舉行，選秀的前14個籤位歸屬於「未能進入2018年NBA季後賽的14支球隊」，它們之間的選秀順序是根據「樂透抽籤」(Draft lottery)決定。樂透抽籤只會決定首輪前3個選秀順位，首輪其他順位以及第二輪選秀順序都是按照前一個賽季中各隊例行賽戰績之逆序分配(戰績越差的球隊選秀的順位越前面)。

2017 NBA選秀抽籤分配情形。(圖/台灣運彩提供)

至於前3個選秀順位的抽籤方式是將14顆乒乓球(編號1-14)置於滾筒中，任意挑取4顆為一個組合，總計會有1,001個組合(即C14取4＝1,001)，在樂透抽籤前會先依戰績將1,000個組合分配給未進入季後賽的14支球隊，戰績最差的隊伍分配到250個(最多)，其後依序遞減為199個、156個、119個、……、5個，握有第1次抽籤結果組合的球隊即獲得狀元籤(第1順位)，可優先進行新秀挑選，接著再依序抽籤決定第2及第3順位，而剩下未取得前三順位的球隊，則依據該隊例行賽戰績之逆序決定其選秀順位，戰績越差順位越前面。

可能取得2018選秀狀元籤的球隊。(圖/台灣運彩提供)

以2017 NBA選秀抽籤分配情形為例，籃網戰績最差獲得250個組合、太陽倒數第2獲得199個組合、湖人倒數第3獲得156個組合、…、熱火戰績相對最佳僅獲得5個組合，樂透抽籤結果由籃網獲得狀元籤、湖人獲得第2順位、76人第3順位，太陽未中籤則依戰績列為第4順位，依此類推。其間因為選秀權是可以被交易的，最後狀元籤被交易到76人手上、湖人仍保有第2順位、塞爾提克則交易取得第3順位、太陽維持第4順位(註：籃網因為早在2013年即把其2017年的選秀首輪籤交易給塞爾提克，2017年塞爾提克又把這個狀元籤拿來跟76人交換當年的第3順位以及未來一個受保護的首輪選秀權)。

這中間值得大家運彩投注時注意的眉角，那就是越到季末，越要注意那些戰績不佳的球隊，會不會為了提高獲得選秀狀元籤的機會，而有預料外的表現。彙整本季例行賽截至2/26戰績排名後7名的球隊(第30-24名)，即比較可能取得2018選秀狀元籤的球隊，依序為太陽、老鷹、小牛、魔術、國王、灰熊及籃網，前6隊同樣都只有18勝，相當接近，近來連敗場次偏高的情形也值得留意。

(中時電子報)