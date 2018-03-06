小學家長必加「LINE神秘組織」慘被6騷擾訊息逼瘋

2018年03月06日 00:01 中時電子報 林郁庭

早上才剛公布國小分班名單，不誇張，下午家長Line群組就已經成立了，學生家長們往往也不知道LINE ID是怎麼外流的，就已經進入一個叫做「家長群組」的神秘組織。部落客作家「凱莉不加糖」打趣形容，台北市長柯文哲的嗡嗡嗡算什麼？這才叫做民間動員的力量！

「凱莉不加糖」表示，單純只有家長沒老師的群組，最主要的目的是方便家長溝通班級事務，另外則是發揮「敦親睦鄰、守望相助」的功能，比如：「我家小明今天請假，可以幫忙拍下聯絡簿嗎？」或是「婷婷國語課本忘了帶回家，有哪位家長幫我拍個圈詞嗎？」但等你真正加入家長群組後，裡面出現的對話，才是讓你真正「大開眼界」外加「超過千萬位家長都驚呆了」，如果不是為了自家孩子，保證立馬想退出加封鎖，到底有多誇張？她做了田野調查，歸納出以下6大困擾保證真心不騙，「經歷過的家長絕對都點頭」。

困擾1：早安您好貼不完、錯誤資訊滿天飛

長輩圖一樣也入侵家長群組，從「早安、您好、到中秋吃個飽」，小學生的家長都超有禮貌，每個節日都不會漏了問候，每次看完只覺得我尚未年過80，可以不要再傳了嗎？

長輩圖只是惱人卻無實際傷害，但很多家長太熱心，常傳遞錯誤訊息，像是最近家長群組都在廣傳，甚至是透過家長會會長轉發：「如果在行駛途中看到了『背橙色書包』的小朋友，請一定要放慢車速，因為他們是有聽力障礙的小朋友，感恩！」LINE訊息一發，家長們馬上紛紛+1以示響應，結果事隔一週後媒體證實，這根本是假消息。

困擾2：謝謝相連到天邊

家長群組另個特色就是，也太「厚禮數」了，只要有一個家長傳達班級事務或是提醒一件小事情後，一連串的「謝謝＋貼圖」簡直是傾巢而出…。

貼圖包括：「米妮Thank you、熊大比愛心、Kitty說感謝、兔兔說有你真好、白爛貓比讚…」手機連滑三頁都看不完，而且每個家長作息不一，「進行一個謝謝的動作」從半夜12點，一直到清晨五點，都還有家長堅持說謝謝，而且這種狀況基本上幾乎天天上演。

困擾3：干我屁事亂分享、討拍順便拉直銷

假日、長假來臨時，家長群組很容易「灌入」大量「到此一遊風景人像照」，奇怪，你家全家出遊干我什麼事？狂貼照片洗版真無奈。不然討拍、討讚美的也很多，自家孩子參加了xx 音樂大賽得名，爸媽的驕傲溢於言表，還要所有家長一起來讚美，順便貼上Youtube的表演網址，指名家長們一起按讚加分享。

最誇張的是，有家長直接在群組裡「做直銷」，把產品po在LINE上，「凱莉不加糖」吐槽：「我覺得這種家長很有膽識，畢竟有貼有機會，一點也不吃虧啊…」。

困擾4：大小屁事投票投不完

民主社會，投票好重要，小朋友戶外教學，是要搭捷運還是租遊覽車？這種事情家長就要來投票了，「誒，等等，這次戶外教學的地點，明明離學校搭捷運才幾站，出來之後走三分鐘就到了，為什麼要花好幾千塊去租遊覽車呢？」「喔，原來是有家長認為搭捷運不夠安全」，因此只好要大家來投票。

另外，有些事情真的不是每個人都這麼在乎，比如教師節快到了，家代就會跳出來問大家，「我們請小朋友唱首歌加DIY卡片送老師，大家覺得好不好？」即使家長一致通過做好選擇，家代繼續仍會繼續請大家投票，「是要唱A這首還是B這首呢？A比較輕快，B 比較感性」，「凱莉不加糖」真的只想翻白眼說：「我看了只覺得大家真的都好閒，喔不，是好認真啊」。

困擾5：班費怎麼花？對抗主流聲音有壓力

談錢壓力大，小從統一採購字典、同樂會要買什麼給小朋友吃，大到要幫教室裝冷氣，只要講到會花到班費的事，家長群組馬上熱鬧起來。「凱莉不加糖」透露，自從當了小學生的家長後我才知道，原來教室的冷氣都是各班家長「認購」，但是換班後，冷氣不帶走，萬一太衰，小孩子升級換班又沒冷氣，家長又得花錢再買一台。

總之只要講到花錢，家長們的意見都很多，舉例像裝冷氣這件事，很多家長會覺得孩子可憐，一定要買，就連教室的窗簾都要自費重做，孩子才不會曬到太陽。這時如果有家長反對，真的是要考驗勇氣，才能獨排眾議，但到最後仍要靠投票決定，少數服從多數。

困擾六：打著「愛孩子」的旗幟大談政治

管你藍色綠色還是彩色，家長群組談政治實在讓人想翻桌！最經典的案例，就是多元成家立法議題最熱的時候，反同派家長，每天都貼出恐同文章，大呼「再這樣下去，教育完蛋了，我們的孩子也完蛋了」，甚至還把連署書都貼出來，「點名」每一位家長「務必」簽署，還要大家回報進度。

老實說，每個人都可以有各自的政治主張或立場，但一味只覺得自己對、別人錯還理直氣壯的態度，實在令人不敢恭維，打著愛孩子的旗幟，實為壓迫別人打壓異己，何必呢？

都是為了孩子！該用什麼態度跟方式來面對家長群組？國小階段的孩子，家長放不下很多心實屬難免，「凱莉不加糖」身為過來人有以下幾點建議，讓家長群組成為幫手而不是困擾：

家長不要太過干預孩子能決定的事，把選擇權交給孩子，「直升機父母」要學會的叫「放手」，否則這是扼殺孩子學習思考的機會。

聯絡簿才是主角，別讓孩子養成依賴的習慣，就算搞不清楚狀況，反正叫媽媽去群組一問就有答案。

群組裡發言要謹慎，對學校或老師有意見，不要一股腦地宣洩負面情緒，因為這還牽涉到法律層面，曾經有家長在群組裡罵老師，反被老師提告，法院判定家長的言論「算散布於眾」，因而判賠5萬元。

網路禮儀要有，家長間的互動要適可而止，孩子們有緣當同學，不代表家長們一定要當朋友，別造成其他人的負擔。

最後，如果真心覺得家長群組很惱人，且你心臟很大顆，不怕當個邊緣人，那就勇敢退出吧！

※本文章經作者授權刊登，未經同意請勿轉載

(中時電子報)