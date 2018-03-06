國泰港龍航空官網獨享「心動價」2018年首波限時搶購，台北-香港來回機票3,099元起

萬象之都香港。圖：國泰提供

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南寧美景。圖：國泰提供

2018年首波官網獨享「心動價」又來了！國泰航空 / 國泰港龍航空於2018年3月6日起至3月29日，推出每週二至週四為期三天的官網獨享「心動價」超值機票優惠，限時搶購！每週二凌晨零時公佈當週心動航點的驚喜票價，活動期間同時預訂飯店，節省更多！

第一週的官網獨享「心動價」活動於3月6日限時開賣，其中包括了新航點布魯塞爾，訂購日期至3月8日止。須於2018年3月9日至2018年10月31日間出發 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。

「心動價」優惠航點：

台灣-香港來回經濟客艙台幣3,099元起

台灣-上海來回經濟客艙台幣3,999元起

台灣-南寧來回經濟客艙台幣4,299元起

台灣-布魯塞爾來回經濟客艙台幣14,299元起

台灣-洛杉磯來回經濟客艙台幣12,999元起

台灣-布里斯本來回經濟客艙台幣15,999元起

除了超值的機票價格外，購買新航點–布魯塞爾機票，更有機會獲得KKday熱門加值旅遊行程，只要美金1元！於「心動價」優惠期間完成活動登錄即可獲得優惠代碼，好禮限量3名幸運兒，先到先得，送完為止！

趕緊把握絕佳時機，利用國泰航空手機APP也能即時訂票，還可使用Apple Pay支付，盡享系列禮遇！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商)

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