少做愛 身體恐出現6大負面反應

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中時電子報

現代年輕人追求性自主，若女性有著正常性生活的人，少做愛停止規律房事，身體會出現哪些負面反應呢？

1.情緒低落

性行為讓雙方有著比平常更多的身體碰觸和人體內的「催產素」(oxytocin)濃度有關。減少了來自性愛的肉體接觸，會讓許多人感到情緒低落、沮喪。性治療師庫柏(Sari Cooper)表示：「性愛過程中，提供人們大量的肌膚之親，這是人類獲得安慰的最原始方式，就像在母體中的胎兒一樣」

2.性慾全失

如果「停機」太久的人，大多會變得懶散，同時缺乏活力，與對於性的渴望，且這種狀況不會持續很久，大部分的人很快就會變得更加飢渴。

3.陰道壁會變得脆弱

女性因為年齡增長而大幅減少性行為的頻率，會讓陰道壁變薄，且在日後的性行為中感到疼痛，北美更年期學會(North America Menopause Society)就建議女性，在更年期要持續發生插入式性行為，維持陰道健康。

4.失去潤滑能力

如果一段時間沒有性生活，主要原因是因為雌激素(oestrogen)濃度的降低，陰道在需要的時候會很難分泌潤滑液。

5.壓力變大

對許多人來說，做愛是種良好的紓壓方式，反過來說，缺乏性行為就可能導致壓力無法排除、壓力變大等症狀。

6.經痛更加嚴重

最新的研究證實，子宮是肌肉組織，大多數女性在性高潮時，都伴隨著子宮收縮，會使得經血更加順暢、快速地排出，減少在經期產生的不適」，女性在生理期做愛，可以有效減緩經期不適。「同時因為高潮時分泌的腦內啡(endorphins)，也能減緩經期不適」。

(中時電子報)

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