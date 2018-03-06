2018年03月06日 07:13 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

停機逾600天的核二廠2號機，台電於2月5日申請重新啟動運轉，行政院原能會經1個月審查後昨公布結果，認為已符合再啟動運轉的要求。在原能會審查通過後，台電董事長楊偉甫說，有鑑於今年供電吃緊，希望在4月1日或更早，能讓核二2號機恢復併聯發電，以因應地方限燒生煤、空汙排放、機組歲修等問題，讓用電獲得更多調度彈性。

台北果菜批發市場年後3連休導致蔬菜到貨爆大量，價格更從每公斤28元重跌至21元，由於北農昨起再度3連休，農委會如臨大敵，召開記者會籲農民分散出貨至其他市場，並掛保證周四開市時每公斤菜價絕不會跌破18元，甚至劍指北市府，要求未來不得再連休3天。

大陸第13屆全國人大第一次會議昨在北京人民大會堂舉行，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告，備受關注的除了2018年經濟成長目標訂為年增6.5％左右，還有今年軍費增加8.1％，預算達1.1兆人民幣，約新台幣5.2兆，這也是大陸軍費連續2年破兆人民幣。

◎工商時報

大陸第13屆全國人大一次會議昨（5）日在北京開幕，大陸國務院總理李克強在開幕式作政府工作報告，提出多項「惠企」措施，包括為企業和個人減稅降費上兆元人民幣（下同），調降工商業電價10％。李克強並為新能源車行業送出大禮，宣布購置稅優惠政策再延3年；此一政策對台廠供應鏈無疑是一大利多。

供電再添生力軍！原能會昨（5）日通過閒置600多天核二廠2號機再轉申請，順利的話，最快4月供電有望加入供電行列。核二2號機有98.5萬瓩發電量，順利併聯滿載供電後，可挹注3％備轉容量率，為今年緊張的供電紓緩不少壓力。

全球智慧型手機鏡頭霸主大立光（3008）2月營收續降至22.17億元，分別較上月和去年同期衰退36.8％和35.4％，更創2016年2月份之後的2年來新低。不過，大立光展望後市認為，雖然3月仍處於淡季，但因工作天數恢復正常，且訂單回穩，營運會比2月好。

◎旺報

中共「十九大」定調經濟轉為追求高質量GDP方針後，大陸第十三屆全國人大第一次會議5日開幕會上，由國務院總理李克強發表政府工作報告，也確定2018「高質量GDP元年」的經濟成長率目標為6.5%，並訂出消費者物價指數（CPI）漲幅約3%、城鎮新增就業1100萬人以上等總體經濟目標，將大陸今年乃至於未來5年的經濟願景藍圖展開。

在大陸轉型力促高質量GDP之餘，挑戰自然也不少，尤其大陸近期高喊的化解防範重大風險、精準脫貧、防治汙染「三大攻堅戰」，在5日全國人大會議開幕式上，由大陸國務院總理李克強發表的政府工作報告中被再三強調，並訂出具體目標、監管與財政政策等，要打贏這場仗，好給民眾安心生活與藍天白雲。

財政向來為推進經濟基石，大陸今年政府工作報告中在財政著墨一如往年的注重，強調2018年財政將保持積極取向不變，並繼續實施減稅降費支持實體經濟發展，預計全年減稅金額超過8000億元（人民幣，下同），加上各地減免的行政收費，合計2018年讓企業享受到的減負金額將突破1兆元大關。

(中時電子報)