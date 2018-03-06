綠議員找柯P拜票錄音曝光 黃暐瀚：證明一件事！

台北市長柯文哲。(資料照,郭吉銓攝)

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中時電子報

2018年底選舉，柯文哲與民進黨的互動引發關注。民進黨基層支持者希望黨中央在今年底選舉自推候選人，不要再禮讓柯文哲，連帶使議員也備受壓力，有意無意與柯切割。日前傳出顏聖冠等綠營議員找柯P錄製電話拜票錄音，引發同黨其他議員不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，民進黨市議員的錄音請託，證明一件事情，那就是「柯P在北市並不是票房毒藥」。

最近傳出有顏聖冠等綠營議員找柯文哲錄製電話拜票錄音，引發同黨其他議員不滿。柯文哲日前坦言，顏聖冠有找他錄音，其餘還有誰，等到他們有拿出來用就知道了。但他也說，這不是代表他成為綠營的「母雞」，反正他本來就很好拜託，通常人家有拜託都不會拒絕。

對此，黃暐瀚指出，他第一次提到有民進黨市議員，拜託柯文哲錄音拜票拚初選的時候很多人都不相信，現在新聞浮上檯面，當初他不願點名說出口的議員名字，也已經見諸報端。

黃暐瀚說他可以理解因為「全民調」，所以總想找這個藍綠通吃的市長來錄音拜票。他說既然已經找了人家幫忙，卻又上節目天天強調基層反彈，如果北市民進黨不提名，那就連台中林佳龍都會有危險？那就不厚道了。他說要就批柯到底，堅持他是「票房毒藥」！不然就低調找他幫忙，但公開場合不必那樣窮追猛打。

黃暐瀚提及，不管最後民進黨要不要在北市自己推人，民進黨市議員的錄音請託，已經證明了一件事情，那就是「柯P在北市很強，柯P在北市，並不是票房毒藥」。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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