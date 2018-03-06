南韓特使與金正恩會談 遞交文在寅親筆信

南韓特使出訪平壤，與金正恩（圖左）會面。（圖/路透社）

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中時

北韓的中央通信社今天(6日)報導，北韓領導人、北韓勞動委員長金正恩5日與南韓特使代表團會談，討論有關改善南北韓關係以及「保障朝鮮半島和平與穩定問題」，會談中也觸及北韓核武問題。

報導指出，「金正恩在會談中，聽取了有關南韓總統文在寅對南北韓高峰會談的意向，雙方已達成令人滿意的協議。」但具體內容並不清楚。這是金正恩2012年成為北韓最高領導人之後，首度與南韓政府高官會談。

南韓特使團的團長、南韓總統府國家安保室長鄭義溶也將南韓總統文在寅的親筆信交給金正恩。

朝鮮勞動黨的官報《勞動新聞》6日也以圖文的方式，大幅報導了金正恩與南韓代表團會面的消息，圖片中包括金正恩與鄭義溶握手，與代表團一行同桌會談的畫面。

日媒報導，會談和晚餐會從5日下午6時至晚間10時12分在平壤的勞動黨黨總部杜鵑館舉行的，這是南韓政府官員首度拜訪勞動黨黨總部。

南韓方面表示，晚餐會中除了金正恩和夫人李雪主出席外，還有金正恩的妹妹金與正、黨副委員長金英哲、祖國和平統一委員會李善權等人出席。

雙方會談的內容尚未公布，但南韓方面指出，會談中言及要求北韓放棄核武，早日與美國對話等內容。美國與北韓對話的前提是北韓必須先放棄核武，執著於核武開發的金正恩會有怎樣的反應，成為外界關注的焦點。

(中時)

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