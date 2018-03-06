黨產會搜婦聯會12小時 雷倩：那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白

2018年03月06日 08:39 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院黨產會追查婦聯會2006年前勞軍捐相關帳冊檔案，先指控辜家搬走170箱資料，昨突襲婦聯會，展開12小時地毯式搜索。婦聯會主委雷倩今發文，指「那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白」。

黨產會派出18人，從上午9時30分到晚間9時30分，搜查婦聯會頂樓查到地下室，打開每個房間、每個抽屜，並攝影存證；最後帶走5箱資料。黨產會指出，搜索是為釐清是否有「失落」的勞軍捐等財務資料，存放在婦聯會。

雷倩今凌晨1時發文，以「3/5 城破三十三天 那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白」為題抒發心情。她說，去年10月26日進婦聯會常委會，屢被污衊抹黑，朋友、師長多次勸她明哲保身、趁早下車；但看到同仁煎熬12小時，她深切明白肩上責任與同仁心裡痛苦：這麼多年朝夕相處的辜媽媽，知道她的家人在對婦聯會的員工做什麼嗎？

雷倩表示，明天，黨產會將再約詢關鍵同仁，婦聯會已聯絡好律師陪同。

以下為雷倩臉書全文：

3/5 城破三十三天 那怕青史盡成灰 世間仍應有黑白

早晨華興育幼院借婦聯會的場地開會，改選董事長；下午原訂婦聯會開常委會，討論各項議題，包含辜媽媽上週五的媒體聲明。

我上午在外處理事務，忽然接到通知，黨產會已持公文到婦聯會，目的為「調查106年5月自貴會移出至XXX（地址）存放檔案共170箱事宜」。副秘書長緊急通知律師團，由恆業林大律師趕到會裡向黨產會據理力爭，就調查的方式、內容、程序激烈辯論。

同仁們問：為什麼？調查員答：因為前主委家人及其代表律師，在黨產會約詢時把170箱資料消失的責任都推給會裡，除指稱資料還在婦聯會大樓內，更堅持同仁必定有副本及底稿。他們依職責必須再度來婦聯會調查。

從早上9點多開始，黨產會的18名人員分為三組，在婦聯會進行了12個小時的盤點清查。婦聯會則陸續派出7名律師，協助各組室同仁面對因應。從八樓到地下三樓，他們要求打開每個房間每個抽屜並攝影存證，最後將任何與原清單有一絲半縷關聯的資料集中，經婦聯會律師逐項核對後，裝了一大四小五個紙箱離去。

也就是說，經過25位外人12個小時的檢查，婦聯會整棟樓裡絕無170個標準紙箱的過去資料；即便由黨產會以最嚴格的標準認定，和那170箱文件相關的，也只有區區幾箱。

自從去年10月26日進入婦聯會常委會，屢被有心人污衊抹黑，愛護我的朋友師長迭次勸我明哲保身趁早下車。看到同仁們今天煎熬12小時，我深切明白自己肩上的責任與她們心裡的痛苦：這麼多年朝夕相處的辜媽媽，知道她的家人在對婦聯會的員工做什麼嗎？

明天，黨產會將再約詢關鍵同仁，我們已聯絡好律師陪同。JL

(中時電子報)