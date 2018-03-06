侯友宜PO打包照 支持者要他先放市長室

侯友宜昨天在臉書PO書在新北市府辦公室收拾打包的照片，吸引上萬網友按讚。(擷取自侯友宜臉書)

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中時電子報

前新北市副市長侯友宜上個月28日宣布辭職，並投入國民黨新北市長初選。他昨天在臉書上傳兩張在新北市府辦公室收拾打包的照片。該文章吸引超過1.6萬人次點讚，更有支持者要侯「先放市長室，不必搬來搬去了」。

繼日前宣布參選，侯友宜昨一派輕鬆親自現身黨部，見到大批媒體先問候「呷飽沒」，接著笑稱自己已經吃飽，才有力簽名登記參選。他昨天也在臉書貼出在新北市府辦公室收拾打包的照片，並表示「打包人生，再走下一段路」。侯友宜這篇文章引來1.6萬人次網友按讚，並有398次分享。

該文章底下有許多支持者回應，並表示「侯副市長加油！打包人生，再走下一段路

。祝福你當選新北市長」、「加油侯局長希望你能當選新北市市長」、「你想打包熄燈走人，可能很難，因為10個月後，你將背負400萬市民的託負與期許」、「下一段路直奔市長大位」、「侯副，加油，你是最棒的人選」、「全力支持擁護侯友宜當選新北市長」。

更有不少侯友宜的鐵粉喊話「行囊先放市長室即可」、「什麼打包?侯大，重要物品裝箱即可，反正還是一樣地點上班」、「12月25日你就會凱旋而歸 換到市長室上班」、「先放市長室，不必搬來搬去了」、「打包不用送回家，先放一旁，選上巿長再拿到市長室就可以了」。

(中時電子報)

文章來源：侯友宜臉書

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