桃園輕旅行！賞魯冰花、DIY開放報名

2018年03月06日 09:17 中時電子報 綜合報導

「天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽；天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花…」魯冰花電視劇主題曲人人都會唱，卻極少人目睹過魯冰花的美！今年三月正是魯冰花季，桃園市政府為民眾特別規劃了桃園賞花輕旅行，並已經開放線上報名。

不過，魯冰花為什麼會出現在茶園呢？魯冰花其實是客家茶園很重要的茶園文化之一，因播種、生長到開花，正巧是茶樹冬天的休養期，所以被當作是茶園的最佳綠肥，不只是具有觀賞價值還能滋養土地。

遊程豐富有趣 賞花、大啖客家美食

桃園市政府特別在龍潭區茶園，種植了約13公頃的魯冰花，希望重現茶園長滿魯冰花的印象，除了鵝黃色之外，今年更種植了藍色與白色的品種，絕對帶給民眾不一樣的體驗。

一大片魯冰花相間的茶園成為新打卡景點。(中時電子報攝)

遊程第一站會來到大北坑茶園，也是東方美人茶的故鄉，而龍潭大北坑也是最早種植魯冰花的地區，故被稱作魯冰花的故鄉，而一整片心曠神怡的茶園隨即變身為打卡拍照的熱門景點；「三水村」位於龍潭最西邊，此處客家村民多以務農及種茶為主，區內有觀光步道可以讓遊客飽覽茶園風光及採茶文化。

100多年歷史的典型客家傳統建築-江家古厝。(中時電子報攝)

手作體驗則是有客家米食、社區吉祥物「三和粄」製作教學以及果凍蠟燭，老少咸宜；中午更是有客家風味美食，在懷舊古樸的裝潢下用餐，再酌飲一口東方美人茶，絕對是最難得的用餐體驗。園內還可看到江家古厝，有100多年歷史的典型客家傳統建築，又稱「濟陽堂」或「大江屋」，彷彿坐上了時空機一睹當代的生活。

線上報名方便又即時 花季短暫趕緊把握

魯冰花絢爛之旅一日遊的時程為早上8點半出發，下午4點賦歸，體驗價為1000元起，出發日期分別是3/10、3/11，人數滿額即開團出發，且花季短暫趕緊把握！

客服專線>>02-6608-3148

(中時電子報)