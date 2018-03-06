遭控4度性侵秘書 南韓下屆總統熱門人選安熙正辭職

文在寅（左）去年5月9日確認當選韓國總統後，忠清南道知事安熙正（右）向他表示祝賀。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

在去年和文在寅角逐黨內提名南韓總統大位的忠清南道知事安熙正，儘管最終沒能入主青瓦臺，但形象清新的他，仍被視為是執政黨共同民主黨新星，也是下屆南韓總統的熱門人選。但他卻在近日被控4度性侵秘書，他也在6日公開對祕書道歉，並宣布辭職。

安熙正的女秘書金志恩5日晚間在新聞節目直播中，表示自己受到受到美國近月來發起的「Me Too」運動的啟發，決定不再沉默，要挺身而出。她控訴安熙正從去年開始不僅時常對她性騷擾，還說曾4度遭他性侵，更強調自己絕對不是在自願的情況下和安熙正發生性行為，她也將為此對安熙正提出訴訟。

捲入性醜聞的安熙正6日在臉書上發文，一改他的辦公室曾對此回應，兩人發生性行為雙方都同意的口徑，稱自己對秘書金志恩深感抱歉，更說「這全都是我的錯」，同時也宣布辭去道知事的職務，並停止所有政治活動。

安熙正所屬的共同民主黨也在5日向外界道歉，並宣布將開除安熙正的黨籍。

現年52歲的南韓忠清南道知事安熙正已婚，並有2個兒子。他在2010年當選忠清南道知事，於2014年再度連任，在任期間被視為形象清新，被視為是政壇清流。他也在2017年總統大選中與南韓總統文在寅角逐黨內提名，儘管最後敗給文在寅，但也被外界看好是下屆總統熱門人選。

(中時電子報)

文章來源：S. Chungcheong Governor An to step down after rape allegations

冷到不行！奧斯卡收視創暴跌20％… 兩韓談判 美審慎樂觀 鼓勵對話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。