遭控4度性侵秘書 南韓下屆總統熱門人選安熙正辭職

2018年03月06日 09:25 中時電子報 蔡萱

在去年和文在寅角逐黨內提名南韓總統大位的忠清南道知事安熙正，儘管最終沒能入主青瓦臺，但形象清新的他，仍被視為是執政黨共同民主黨新星，也是下屆南韓總統的熱門人選。但他卻在近日被控4度性侵秘書，他也在6日公開對祕書道歉，並宣布辭職。

安熙正的女秘書金志恩5日晚間在新聞節目直播中，表示自己受到受到美國近月來發起的「Me Too」運動的啟發，決定不再沉默，要挺身而出。她控訴安熙正從去年開始不僅時常對她性騷擾，還說曾4度遭他性侵，更強調自己絕對不是在自願的情況下和安熙正發生性行為，她也將為此對安熙正提出訴訟。

捲入性醜聞的安熙正6日在臉書上發文，一改他的辦公室曾對此回應，兩人發生性行為雙方都同意的口徑，稱自己對秘書金志恩深感抱歉，更說「這全都是我的錯」，同時也宣布辭去道知事的職務，並停止所有政治活動。

安熙正所屬的共同民主黨也在5日向外界道歉，並宣布將開除安熙正的黨籍。

現年52歲的南韓忠清南道知事安熙正已婚，並有2個兒子。他在2010年當選忠清南道知事，於2014年再度連任，在任期間被視為形象清新，被視為是政壇清流。他也在2017年總統大選中與南韓總統文在寅角逐黨內提名，儘管最後敗給文在寅，但也被外界看好是下屆總統熱門人選。

(中時電子報)