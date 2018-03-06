撿到iPhone貪討4千元 他打「幾通電話」倒賠30倍

iPhone示意圖與本新聞無關。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

屏東蕭姓男子2年前撿到張姓女子遺失的iPhone 6，恫嚇「手機是好的，丟掉也浪費」，要求對方給4000元紅包才肯歸還，不過蕭男擅自拿張女手機撥打付費交友電話，吃上官司，高雄高分院依侵占遺失物、恐嚇取財等罪，判蕭男罰金6000元，有期徒刑4月，可易科罰金12萬元定讞。

據判決書，蕭男於2016年7月在屏東縣東港鎮拾獲張女價值2萬3千元手機，第一時間沒交給警局，直到張女凌晨傳簡訊到手機，請拾獲者與黃姓男友聯繫。當天黃男陸續接到蕭男來電，蕭卻恐嚇「手機是好的，丟掉也浪費」，開口索討4000元報酬，一旁張女害怕蕭男真丟掉iPone，先同意對方要求，同時報警處理。

雙方相約宮廟男廁前交付手機，蕭男被埋伏的警方當場逮捕。蕭男出庭時僅承認撥打付費交友電話，否認恐嚇取財，辯稱當時對張女說，「如果方便就包個紅包，沒有也會把手機還給他」，法官不採信說詞，認為蕭反覆撥打電話，商討歸還條件，以致被害人心生畏懼報案。

另外蕭男縱有報酬請求權，僅限價值2萬3千iPhone的1/10，也就是2300元，蕭卻索取4000元，於法無據，一審時被依侵占遺失罪判罰金6000元，恐嚇取財得利罪判4月徒刑，可易科罰金12萬，蕭上訴恐嚇部分，高雄高分院5日駁回，全案定讞。

(中時電子報)

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