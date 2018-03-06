MLB》安打被美技沒收 大谷翔平連2場打擊槓龜

2018年03月06日 09:32 中時電子報 蔡銘仁

「二刀流」大谷翔平前役擔任打者，3打數無安打，天使今(6日)熱身賽與紅人交手，大谷第三度以指定打擊身分上場，原本首打席安打就能開張，但紅人外野手B.漢米頓(Billy Hamilton)腳踩風火輪，秀了1次飛撲美技把球接殺，讓大谷連續第2場打擊繳白卷。

大谷前2場以打者出賽，總計4打數1安、1打點，打擊率2成50。他此役擔任2棒指定打擊，面對紅人先發羅馬諾(Sal Romano)，首打席就擊出中左外野深遠飛球；眼看球要落地，漢米頓催動他的飛毛腿，從中外野幾乎快移動到左外野手的防區，精采秀了1次飛撲美技接殺。

「我想沒收任何人的安打，不管他是誰。」漢米頓說，這是其中一個他自認該完成的守備，只是剛好發生在備受矚目的大谷身上，「我想盡可能接住每個打過來的球，他們不想讓我打出安打，我也不想讓任何人敲安。」

大谷在球被接住當下，已經跑上二壘，但也只能摸摸鼻子跑回休息室。大谷表示，「那球有點被擠到，我不覺得那球會落地，結果也確實如此，能擊中球已經值得慶幸。」但大谷錯過這次機會，隨後第2跟第3打席都打出滾地球出局，打完5局後，帶著3打數盡墨的成績退場。

大谷連同前役，連續6個打數沒安打，打擊率下滑到1成67；天使總教練索西亞(Mike Scioscia)先前曾表示，考慮讓大谷多打幾天，目前他還未對大谷的表現發表看法。大谷雖低潮，不過天使此役打擊爆發，整場揮出13支安打、攻得7分，終場7比5拿下熱身賽第6勝。

(中時電子報)