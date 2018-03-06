2018年03月06日 09:46 中時電子報 林郁庭 、 楊馨 中天新聞／謝佑昀 中天新聞／謝佑昀

跨海雲橋超壯觀！百里滾軸雲直通兩岸。左圖為滾軸雲的雲圖，右圖為網友拍照。（左圖/翻攝自鄭明典臉書、右圖/Roy Lin授權使用 請勿隨意翻攝）

上圖為網友在高美拍到的；中圖為網友在台中市大安區海邊拍攝；下圖為網友在台中港拍攝。（上圖/Roy Lin授權、中圖/土撥鼠授權、下圖/Jason Lee授權，請勿隨意翻攝）

網友在台中港拍攝，他也在臉書發文說：要變天了。（圖/Jason Lee授權，請勿隨意翻攝）

中央氣象局科技中心主任鄭明典昨（5日）在臉書貼出雲圖，解釋這條橫跨海峽兩岸的特殊雲象是「滾軸雲」，它很清楚的顯現在海峽北部，一路長達超過100公里，奇特之景讓他驚嘆，之後應該找不到第二張類似的衛星雲圖了。

鄭明典在臉書po文貼出一張雲圖，表示這是「一條橫跨海峽兩岸的『滾軸雲』，清楚的顯現在海峽北部，很直、很完整的直通兩岸」。他說，「地面看得到的話應該是很壯觀！更北邊還有密密麻麻的波狀雲。」

不久之後，鄭明典再次分享網友在地面拍到的滾軸雲的照片，解釋呈現比較孤立的長線狀就是「滾軸雲」，它是冷空氣的前導雲，形成原因是冷空氣外流，較重的冷空氣舉升前方的暖濕空氣，暖濕空氣凝結便產生這類線狀雲。

貼文獲得許多網友讚嘆「好美！」、「滾軸雲為兩岸搭起友誼的橋樑～」、「剛好有太陽，更能顯現這個雲的立體！漂亮」，也有人也分享出自己在苗栗苑裡、台中清水、台中大安、台中港、高美等地拍到的「滾軸雲」照片。

(中時電子報)