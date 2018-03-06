二戰遭日機重創沉沒 美列星頓號航母於珊瑚海尋獲

沉沒76年後，美軍二戰列星頓號航母遺骸重見天日。（圖/Paul G. Allene官網）

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中時電子報

據美國星條旗旗（Star and Stripes）報導‚ 由這位微軟（Microsoft）共同創辦人投資領軍、利用長約76公尺的「海燕號」（RV Petrel）研究船的團隊，繼發現日本二戰（WW II）沉沒3萬噸級戰艦「山城號」（IJN Yamashiro）的遺骸後，昨日再次於珊瑚海（Coral Sea）海域發現，距今76年前、遭日戰機重創而自沉的美軍航母列星頓號（USS Lexington CV-2）遺骸，船上的艦砲依然清晰可見，也讓海燕號搜查海底軍艦的再創佳績。

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從1927年開始服役，列星頓號是美軍上代列星頓級航空母艦的一號艦，興建期間受限於華盛頓海軍條約，限制了主力艦數量與排水量。也是最後兩艘使用橫向彈射器的美國航艦，平均航速達30.7節，在當時屬於高速船艦之列。戰爭開打前，後來的五星上將恩斯特·金恩（Ernest Joseph King）曾擔任過列星頓號艦長。珍珠港事變後，列星頓號隨即開赴中途島支援，並逐漸成為澳洲與南太平洋海域的支援和攻擊主力之一，曾重創日軍的攻擊機編隊多次。

美軍列星頓號航空母艦1941年巡航圖片。（圖/美國海軍）

1942年5月，列星頓號航母在珊瑚海一帶遭遇日本海軍，首日以軍機擊沉航空母艦祥鳳號，並攔截且重創翔鶴號的武力。但在第二波攻擊中，日軍戰機突破美軍防衛火網，以多枚魚雷與炸彈打中列星頓號航母艦身，最終因未能即時抽離燃油，造成艦體發生大爆炸，讓美軍被迫宣布棄艦。並由鄰近的巡防艦接手，向列星頓號發射兩枚魚雷自沉，讓這艘戰功彪炳的航母沉於大海。

在珊瑚海海戰中，遭受日本軍機重創的列星頓號航母。（圖/美國海軍）

沉沒後不久，美軍為紀念列星頓號與死傷將士，隨將廠內建造中的一艘艾塞克斯級航空母艦（Essex class），由卡伯特號更名為列星頓號（USS Lexington CV-16），成為美軍第五艘以列星頓為名的軍艦。對於列星頓號遺骸重現，現任美軍太平洋司令哈里斯上將（Adm. Harry Harris）表示，「我父親當年就服役於該艦並幸運從戰火中生還，我僅代表個人與美軍，感謝並祝賀保羅艾倫（Paul Allen）的海燕團隊，成功在76年後，重新找到了這位海底的列夫人（Lady Lex）。」

(中時電子報)

文章來源：USS Lexington, first aircraft carrier sunk in WWII, found near Australia

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