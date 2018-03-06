退黨選台北市長玩真的？蘇煥智：絕對選到底

2018年03月06日 09:45 中時 陳燕珩 、 劉宗龍

前台南縣長蘇煥智宣布退出民進黨，參選年底台北市長選戰，外界質疑是否「玩真的？」他今接受《蔻蔻早餐》電台專訪強調，現在還沒辦理退黨手續，但講了就是真的，不擔心退黨後被邊緣化；主持人周玉蔻追問，若民進黨派人來勸退，會不會考慮中途退選？蘇語氣堅定說，「不用懷疑，我絕對選到底。」

蘇煥智透露，宣布參選後，他與民進黨立委姚文智見過面，被問及若民進黨也推人，他與綠營是否有整合空間？蘇煥智說，不會有這問題，宣布退黨參選是對社會公開的宣示，絕對會選到底。

日前傳出蔡柯密會消息，儘管遭各方否認，不過蘇宣布參選，對於民進黨和柯整合勢必形成壓力。蘇煥智說，蔡總統跟柯見面也算正常，不過從民進黨態度來看，禮讓柯的傾向滿明確的。至於小英是否怕柯2020選總統才禮讓？蘇認為，關鍵還是民進黨的執政聲勢，若小英2020前仍做得不好，支持者就會拱柯選總統。

現階段他與柯文哲、國民黨3強鼎立，若民進黨也推人參選北市，將形成4強競爭。蘇煥智說，即使4方競選，柯還是有現任優勢，他有行政資源和網路族群加持，但整體政績平平，大巨蛋狀況不明，青年部分也沒有具體政策，選戰最後還是看各陣營的政策主張。

被問及若民進黨沒有自家人參選，有沒有可能變成綠議員的母雞？蘇煥智強調，等民進黨初選定案後，局勢會比較明朗，他有自己的市政訴求，若綠議員認同，也願意為他們站台，不過自己不會推出議員候選人。

(中時)