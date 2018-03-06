謝祖武自認忠厚老實 主持實境秀不容易

Albee說其實謝祖武是個大魔王。（大大平台）

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時報周刊
林彥君

網路實境秀《贏家定律》於5日正式播出，在首播記者會中，謝祖武和Albee跟記者朋友一起玩《贏家定律》遊戲，互動之間讓媒體了解這個節目內容與遊戲的用心創意。謝祖武秉持多年演員經驗的舞台魅力，將導師的角色發揮得淋漓盡致，搭配Albee的連袂登場的對話也相當緊湊有趣，幽默話語此起彼落，2人專業本領及合作默契不言而喻。

Albee說跟謝祖武熟的人就知道，其實「小武哥本人就是個大魔王！」而謝祖武卻頻頻為自己辯駁，他說：「在這個節目裡非常辛苦，畢竟會來上節目的都是演藝圈最聰明的那幾個，偏偏聰明的那幾個又一定很狡猾，所以整個錄影過程就是數位大高手，挑戰一個忠厚老實的我。」

首播一開始就引爆一連串笑料哽，KID毫不掩飾對邰智源說：「邰哥，都幾歲了，還可以開新節目？我以為你要淡出演藝圈了！」邰智源被KID連環綜藝摔，讓開場就成就出劇情的巔峰橋段，但邰智源邰哥薑是老的辣，他也毫不客氣回敬KID，表示「KID是實境節目的鼻祖兼濫觴。」

以香港TVB電視台為背景的大大平台邀請謝祖武擔任導師角色，與邰智源和KID一起在節目中中較勁爭贏，除了這3位超強卡司之外，徐瑋吟(鮪魚)、吳昀廷(寶兒)、劉璟瑩(Albee)及曾子余也會共同參與節目拍攝。

節目分組競賽，分為藝人組及素人組，全劇共12集，前4集為藝人示範賽，由邰智源、KID等藝人打先鋒，進行實境挑戰；後8集則由千位素人挑選出最具贏家特質的20名素人競賽，並聘任專業商務主管擔任導師，帶領選手脫穎而出，優勝者累計最高可獨得120萬獎金。

(時報周刊)

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