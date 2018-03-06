兩韓談判 美審慎樂觀 鼓勵對話

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美國國防部5日表示，國防部對南、北韓間的談判「審慎樂觀」；同日，美國國務院則宣布美韓第十次「防衛費分擔特別協定」(SMA)第一輪磋商將於3月月7日至9日在夏威夷檀香山舉行，以期確保韓國及韓國人民的安全。

消息顯示，南韓10人代表團已與北韓領導人金正恩晤面。美國國防部發言人曼寧上校表示，國防部的任務是確保維持軍事行動，捍衛朝鮮半島，在美韓結盟關係中，與南韓齊心協力。

曼寧表示，國防部對兩韓談判審慎樂觀，「顯而易見，我們是鼓勵對話的。」

值此同時，國務院發言人納爾特則透過聲明表示，美國和韓國的代表將於3月7日至9日在夏威夷檀香山舉行第十次「防衛費分擔特別協定」(SMA)第一輪高層會談。

聲明指出，國務院政治軍事事務局資深顧問貝茨將率領由美國務院和國防部組成的代表團出席磋商；韓國方面則SMA特別代表張元三(音譯)大使領軍，與會成員包括韓國外交部和國防部代表。

韓國從1991年以來，透過SMA機制，同意協助分擔駐南韓美軍的成本。目前為期5年的協議將在2018年12月31日到期；新一輪協議將從2019年起生效。

韓國政府目前每年提供駐南韓美軍約8.3億美元。納爾特表示，建立在美國總統川普去年11月訪問韓國的基礎上，美韓國兩國代表團在新一回合談判中，都將致力於制定一項強化美韓聯盟的協議，以期確保韓國及韓國人民的安全。

(中時)

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