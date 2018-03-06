安屎之亂 意外顯示海軍獵雷艦的價值

為使國人瞭解三軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備情況，國防部31日安排海軍左營基地實施「春節加強戰備操演」，首次近距離公開海上布雷、機械掃雷、偵、獵雷等實際操演過程，展現海軍水雷作戰能力，確保對外航道暢通。圖為掃雷艦「永靖軍艦」（右起）、「永豐軍艦」、「永慈軍艦」執行任務的情形。（黃世麒攝）

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中時電子報

因國際紙漿大漲，國內業者醞釀漲價，造成近期國人搶購衛生紙，一時之間街頭巷尾人手一袋衛生紙，甚至引起國外媒體紛紛報導臺灣「衛生紙之亂」。不過當國人擔憂像衛生紙這種民生必需品漲價及缺貨時，可能並未想到，如果沒有海軍艦艇日夜巡弋海疆確保海上交通線的暢通，衛生紙的原料就無法透過貨輪運進臺灣，而若要避免航道遭敵軍以水雷封鎖，最重要的軍艦就是去年海軍解約的獵雷艦。

據熟悉紙業的人士表示，由於先天氣候條件的差異，在臺灣需30年才能長成的數目，在印尼僅須5到8年，因此在成本考量下國內大部分木片和紙漿都從印尼進口。

可見若是沒有海軍軍艦確保國家海上交通線通暢不受外力封鎖，一旦載運紙漿的貨輪無法駛入我國港口，在原料供應中斷後，一旦國內庫存用罄，臺灣人就必須回到「衛生紙發明前的時代」，結果將發生「安屎之亂」。而能夠清除各式水雷確保航道暢通的軍艦，就是海軍的獵雷艦。

海軍剛於1月底的春節巡弋上展示第192特業艦隊布雷作業大隊的水雷反制戰力，布雷作業大隊擁有永靖級獵雷艦2艘，永豐級獵雷艦4艘，永陽級遠洋掃雷艦3艘。若以海軍四大軍港基隆、蘇澳、左營、馬公，平均每座軍港可分到2.25艘船，但如果再加上基隆級驅逐艦靠泊的高雄港，平均每座軍港平均只分到1.8艘船，尚不足2艘。

除了木材和紙漿之外，我國的煤、天然氣都仰賴海運進口，蔡政府堅持放棄視為「準自產能源」的核能發電，計劃至民國114年時將天然氣發電比重由目前的三成提高至五成。天然氣在夏季的存量僅能使用一至兩周，去年10月就曾發生天然氣運輸船因天候因素無法進港，最後大潭電廠降載的事件，這些都凸顯出如果沒有海軍，只要臺灣海上交通線遭封鎖，一旦限電、物資短缺，民心動蕩，恐怕連社會秩序都無法確保，如何與共軍持久作戰？

(中時電子報)

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