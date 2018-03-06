助收容人回歸社會 雲林監獄科學實證戒毒班開辦

雲林監獄推動科學實證戒毒計畫，幫助受刑人戒除毒癮。（許素惠攝）

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雲林監獄與雲林地檢署、雲林縣府攜手，整合社政、醫政、勞工處與心理咨商及輔導等資源，力推「科學實證的毒品犯處遇計畫」，希望藉由全方位的資源投入，協助收容人戒除毒癮，順利回歸社會，正常生活，科學實證戒毒班6日上午開班。

雲林縣李縣長、雲林地檢署鄭檢察長以及地區毒品戒治網絡單位貴賓、專家出席開訓典禮，為該監所推動的毒品犯處遇給予最大支持。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，推動「科學實證的毒品犯處遇計畫」，是以美國國家藥物濫用研究所（NIDA）提出的13項治療原則，訂出7大面向課程，並由監方與衛政、勞政、社政等機關單位形成四方連結，聯手為毒品犯復歸社會後的社區戒癮治療做準備，期盼從監內到社區的整合式戒癮治療計畫，幫助毒品犯達到終身離毒的目標。

曾因毒品案多次進出監獄的「阿義」，在每次入監時，總為自己立下不再碰毒的決心，卻

因生活不如意或朋友誘惑，再次復發走向吸毒回頭路，反覆的吸毒入獄雖然無奈，但也已習慣，直至兩年前父親突然病逝後，才驚覺原來吸毒所失去的人生及摯愛，遠遠超過那虛無的短暫快樂，科學實證戒毒班招生時，阿義毫不思考舉手報名參加，誓言讓年邁母親在其有生之年，能看到自己擺脫毒癮決心，以及付諸行動學習不再吸毒的努力。

林憲銘表示，會持續以科學實證精神檢視處遇內涵，並與社區戒癮服務接軌，盼能為毒品犯收容人建立戒除毒癮的信心及希望，為自我及家人帶來真愛及幸福。

(中時)

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