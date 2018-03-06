春暖花開　台南木棉花季登場

2018年03月06日 11:11 中時 莊曜聰

台南將軍區南21線上有近3公里的木棉花道，現在正值花期綻放，一片火紅，相當漂亮。（莊曜聰攝）

時序進入秋季，繁花盛開，台南市著名的木棉花季也即將登場，白河林初埤木棉花已逐漸綻放，目前花開約1成，已有不少民眾搶先前往賞花，花季活動在10日展開；將軍區種植近2000棵木棉做為行道樹，南21線上長度近3公里的木棉道現在已盛開，火紅美景引人注目，公所在3月下旬也將舉辦鐵馬遊，揪民眾一起來賞花。

將軍區公所主秘吳文正說，區內栽種木棉樹共有1972棵，分布在7條道路上，南20線角帶圍東、南24線漚汪西甲通往台17線的木棉道長度都超過1.5公里，最長的則是將軍國中前的南21線，花也開得最早，目前已有7成以上，各處花期不一，3月是最好賞花期。

公所舉辦的「鐵馬將軍賞花趣」邁入第3年，今年規畫21公里的賞花路線，沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點，目前報名即將額滿，詳情可洽詢公所。

白河木棉花節則在10日展開一直持續到下個月8日，花季每逢假日也規畫一系列活動，近日因有大貨車駛入木棉花道，造成枝幹上花苞掉落，民眾憂心花海景觀遭破壞，白河區公所表示，該路段禁止大客車、貨車通行，花季開始時也將進行交通管制，遊客可在南88、89線雙向停車，再步行至木棉花道園區。

(中時)