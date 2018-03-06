受上海挑戰連3年赤字 香港迪士尼大虧13億

2018年03月06日 10:31 中時電子報 李靖棠

據上海界面新聞報導，前5年一直處於虧損狀態，直到2010年開始才轉虧為盈的香港迪士尼樂園，最新財報顯示，除受到新樂園飯店與鋼鐵人項目新落成影響，讓樂園營運支出大增外；最主要受到新開幕的上海迪士尼競爭，造成人潮遠不如預期，讓香港迪士尼繼2015與2016年後，連續3年呈現赤字狀態，去年度更是大幅虧損達3.45億港幣（約12.88億台幣），讓園方對此傷透腦筋。

創立於2005年、亞洲第2座主題樂園的香港迪士尼，由港府與迪士尼公司共同投資，地點選在距離機場不遠的大嶼山竹篙灣地區，佔地72公頃、共有7個園區，是目前迪士尼在全球樂園中最小的一座。營運前8年，樂園都處在虧損狀態，直到2013年才轉虧為盈，淨利獲得1.09億港幣（約4.2億台幣），但好景不常，隨著迪士尼在上海設立新的主題樂園，過去被視為消費主力的陸客大減，讓營收與人潮重回下跌狀態。

受到上海強力競爭，讓香港迪士尼樂園面臨虧損與人潮流失的兩大困境。（圖/中新社）

為扭轉頹勢，香港迪士尼樂園正式啟動新階段擴建計畫工程：擴建計畫預計將持續6年，按公告計畫內容，在2018至2023年期間，迪士尼將持續增設娛樂設施和節目，每年都有新設施落成。擴建計畫完成後，香港迪士尼樂園將由現在的7個主題區增加至9個主題區，旅遊設施和娛樂表演專案，則將由現在的110項增至超過130項。試圖透過增加噱頭和可玩度，來吸引更多遊客買票入園。

但對於香港立法會來說，不僅不看好未來的鉅額投資；港媒更認為，相較於另一個國際級的主題樂園-大阪環球影城，迪士尼樂園的侷限性太高，從年齡層、遊戲內容、主題性質等，幾乎集中在一個年齡階段，很難擴大吸引更多年齡層入園消費。他們認為，除非香港迪士尼能創造像大阪環球影城的「哈利波特園區」一樣的設施，否則未來龐大投入，恐仍難對樂園的業績和入場人數有實質上的幫助。

(中時電子報)