中市技職教育鏈結智慧製造試營運場域 產學訓用合一

台中市技職教育鏈結智慧製造試營運場域，達到產學訓用合一，藉此提昇學子就業及競爭力！（陳世宗翻攝）

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台中市政府、經濟部及工研院攜手合作，在精密機械園區打造「智慧製造試營運場域」，形成鏈結產官學研的平台。為落實產學訓用合一的技職教育目標，教育局推動學校與業者簽署合作意向書、鼓勵開設專班課程，全面推動工業4.0向下扎根，盼與智慧製造試營運場域結合，提升台中市學子就業力及競爭力。

教育局長彭富源說，面對工業4.0及智慧機械的時代挑戰，學校課程規畫設計必須與產業結合，才能落實產學訓用的技職教育目標。該局邀請台中、大甲高工結合智慧製造試營運場域發展方向；課程內容讓學生實際體驗智慧機器製作流程，多元培育例如程式設計與製程管理等領域人才。

彭富源說，該局在105至106年，積極推動15所市立國中、15所高級中等學校、6所科技大學與50家業者簽署合作意向書，並在台中高工開辦冷凍空調技術契合式人才培育專班，落實國中、高中、科大一條龍的培訓方式；大甲高工則開設自行車/智慧機械實用技能班；也與上銀科技合作打造Tai-Win(機器人學習車)等。

教育局強調，智慧製造試營運場域的建置，有助於向下延伸高中職技職教育功能，透過生涯發展與職業試探、實作體驗課程設計，引導學生適性發展，同時也提供多元銜接進路，促進在地就業；未來教育局將持續強化資訊系統運用，提升台中市學子就業力及競爭力。

(中時)

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