善心支票遭退票 創世董事長曹慶險吃官司

愛心支票遭退票，創世創辦人曹慶(圖)險吃上官司。（資料照）

友善列印
中時

照顧植物人聞名的「創世」社會福利基金會，去年獲贈1張2.6萬元支票，事後因支票主人以遺失為由申請掛失，警方依侵占遺失物罪將創世基金會董事長曹慶函送偵辦。台北地檢署調查後，認定支票是別人拾獲以「無名氏」名義捐給基金會，與曹慶無涉，6日將曹慶不起訴。

現年87歲的曹慶，是台糖退休的小職員，憑著毅力與愛心，在沒政府和企業資助下，以勸募集資成立了專門照顧植物人的社福機構「財團法人創世社會福利基金會」。基金會以向善心民眾勸募發票、支票維持運作。

去年10月，台南黃姓男子不慎遺失1張面額2萬6900元支票，黃申請掛失，該支票遭退票，台灣票據交換所發現支票被匯入創世基金會土銀捐款帳戶，移請北市中正警一分局偵查，警方將基金會董事長曹慶函送北檢偵辦。

檢方調查時，曹稱去年10月初收到平信寄來該張支票，因過往常有善心民眾以支票捐助，以為是善心人士不具名捐助。基金會職員證稱，該支票是以基金會發票信封寄來，台南行政人員收到後直接存入捐款帳戶，曹未經手支票。

黃男證稱，他支票忘記收起來，又去彰化二林送貨，後來找不到支票，不是他寄到基金會。因此檢方認定，該支票是他人拾獲後，不具名寄至創世基金會，與曹慶無關，曹罪嫌不足，予不起訴處分。

(中時)

助收容人回歸社會 雲林監獄科學… 民進黨新聞部主任孟義超酒駕 緩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。