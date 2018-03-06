善心支票遭退票 創世董事長曹慶險吃官司

2018年03月06日 10:51 中時 陳志賢

照顧植物人聞名的「創世」社會福利基金會，去年獲贈1張2.6萬元支票，事後因支票主人以遺失為由申請掛失，警方依侵占遺失物罪將創世基金會董事長曹慶函送偵辦。台北地檢署調查後，認定支票是別人拾獲以「無名氏」名義捐給基金會，與曹慶無涉，6日將曹慶不起訴。

現年87歲的曹慶，是台糖退休的小職員，憑著毅力與愛心，在沒政府和企業資助下，以勸募集資成立了專門照顧植物人的社福機構「財團法人創世社會福利基金會」。基金會以向善心民眾勸募發票、支票維持運作。

去年10月，台南黃姓男子不慎遺失1張面額2萬6900元支票，黃申請掛失，該支票遭退票，台灣票據交換所發現支票被匯入創世基金會土銀捐款帳戶，移請北市中正警一分局偵查，警方將基金會董事長曹慶函送北檢偵辦。

檢方調查時，曹稱去年10月初收到平信寄來該張支票，因過往常有善心民眾以支票捐助，以為是善心人士不具名捐助。基金會職員證稱，該支票是以基金會發票信封寄來，台南行政人員收到後直接存入捐款帳戶，曹未經手支票。

黃男證稱，他支票忘記收起來，又去彰化二林送貨，後來找不到支票，不是他寄到基金會。因此檢方認定，該支票是他人拾獲後，不具名寄至創世基金會，與曹慶無關，曹罪嫌不足，予不起訴處分。

(中時)