新北市副市長交接 侯友宜：開心失業 迎向挑戰

辭別市府！侯友宜「辭官」戰新北市長
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吳岳修、 中時電子報／ 中天新聞／
投入國民黨新北市長黨內初選的侯友宜，6日正式卸下副市長一職，侯友宜逐層與市府同仁辭行拜別，面對員工的加油打氣聲，侯數度高喊「我一定會回來」！(黃世麒攝)
投入國民黨新北市長黨內初選的侯友宜(左二)，6日正式卸下副市長一職，侯友宜逐層與市府同仁辭行拜別，面對員工的加油打氣聲，侯數度高喊「我一定會回來」！(黃世麒攝)

宣布參選新北市長的侯友宜今天卸任新北市副市長職務，上午參加完最後一次市政會議後舉辦交接儀式，市長朱立倫感謝侯友宜的7年2個月來在副市長任內的努力，讓他沒有後顧之憂，「我以感恩的心謝謝侯副市長，也祝福他將來鵬程萬里」；侯友宜發表感言，自嘲自己是開心的失業，但未來將迎向人生另一個更重要的挑戰。

侯友宜說，擔任副市長是他人生第14個職位，但是他任期最長的一個職位，他很捨不得離開新北市府，因為能跟最好的團隊合作，是他的驕傲，感謝新北市府所有的同仁的配合，他自承在任內以嚴格的紀律要求同仁做事，也開玩笑請所有同仁「不要恨我，讓我們一筆勾銷」。

侯友宜發表離別感言後，向現場歡送的局處首長及市府同仁一一握手致謝，市府員工高舉加油牌，齊聲大喊加油、更上一層樓。

侯友宜職位由原新北市財政局長呂衛青接任，侯友宜勉勵呂衛青做得比他更好，他說己將所有東西打包帶走，但他在辦公室留下最心愛的三樣寶物給呂副市長，第一是救苦救災用的工程救災雨鞋、要帶給市民的平安幸福燈籠，以及代表弱勢的永不凋謝紫色玫瑰花。

(中時)

投入國民黨新北市長黨內初選的侯友宜，6日正式卸下副市長一職，市府員工聚集在一起為他加油打氣。(黃世麒攝)
侯友宜卸任新北副市長職務，參加完市政會議後向市府員工揮手致謝。（吳岳修攝）
投入國民黨新北市長黨內初選的侯友宜，6日正式卸下副市長一職，市府員工聚集在一起為他加油打氣。(黃世麒攝)
投入國民黨新北市長黨內初選的侯友宜，6日正式卸下副市長一職，市府員工聚集在一起為他加油打氣。(黃世麒攝)
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