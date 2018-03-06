北農事件 柯文哲坦言人為疏失 但「大家都有份」

台北市長柯文哲。(本報系資料照)

友善列印
中時

北農過年休市5天之後又接連二度休市3天，外界質疑北市府沒有做好把關且總經理吳音寧不夠專業，導致每一年都有的休市日，竟在開市後出現果菜價格暴跌等情況。對此台北市長柯文哲今強調，這一定是人為疏失，但包括農委會在內大家都有份，不必像現在這樣推來推去。

柯文哲要北農總經理任命權 農委會回應了
北農休市之亂 李進勇：經驗太慘痛

北市農產、漁產、禽肉批發市場休市日，由北市市場處在前1年邀集相關產銷團體、公有零售市場攤商權益促進會共同開會決定。柯文哲今受訪時表示，不是今年才第一次連休3天，至少前2年也有，但是沒發生菜價掉20％以上的事情，表示今年一定有什麼因素；不過，出事檢討就好，他覺得不需要在那裡互推責任。

針對農委會將責任拋給市場處，稱公休日由北市府協調決定，但其實當初是農委會希望由吳音寧接任總經理。對此柯文哲說，狠話他也很多，但他覺得不需要，因為如果這樣講，「以後北農總經理我決定、我完全執政、完全負責。」

柯文哲強調，這一定是人為疏失，但是這可以改進，現在一直在找誰要負責，大家都有份啊，不然以後農委會不要來開會、會議記錄也不要給你看，也不是這樣嘛，這種東西大家一起做出來的，就看以後怎麼避免就好，何必這樣推來推去？但他也說，外界質疑吳音寧現在神隱，「不然叫她怎樣？出來對付你們？」

新北市長朱立倫稱可以把果菜送到三重，新北願意幫忙賣，柯文哲說，台北市批發市場大概占全台灣14％，因此大概還有85％可以調整，調度的問題，人家如果說要幫忙自己還不要，那就沒道理。

(中時)

柯文哲要北農總經理任命權 農委會回應了
北農休市之亂 李進勇：經驗太慘痛
打蒼蠅不打老虎？孫大千：民進黨退化成「3盲」政黨

傳國台辦併港澳辦 賴清德：中國… 北農休市之亂 李進勇：經驗太慘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。