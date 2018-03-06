北農事件 柯文哲坦言人為疏失 但「大家都有份」

2018年03月06日 10:56 中時 張潼

北農過年休市5天之後又接連二度休市3天，外界質疑北市府沒有做好把關且總經理吳音寧不夠專業，導致每一年都有的休市日，竟在開市後出現果菜價格暴跌等情況。對此台北市長柯文哲今強調，這一定是人為疏失，但包括農委會在內大家都有份，不必像現在這樣推來推去。

北市農產、漁產、禽肉批發市場休市日，由北市市場處在前1年邀集相關產銷團體、公有零售市場攤商權益促進會共同開會決定。柯文哲今受訪時表示，不是今年才第一次連休3天，至少前2年也有，但是沒發生菜價掉20％以上的事情，表示今年一定有什麼因素；不過，出事檢討就好，他覺得不需要在那裡互推責任。

針對農委會將責任拋給市場處，稱公休日由北市府協調決定，但其實當初是農委會希望由吳音寧接任總經理。對此柯文哲說，狠話他也很多，但他覺得不需要，因為如果這樣講，「以後北農總經理我決定、我完全執政、完全負責。」

柯文哲強調，這一定是人為疏失，但是這可以改進，現在一直在找誰要負責，大家都有份啊，不然以後農委會不要來開會、會議記錄也不要給你看，也不是這樣嘛，這種東西大家一起做出來的，就看以後怎麼避免就好，何必這樣推來推去？但他也說，外界質疑吳音寧現在神隱，「不然叫她怎樣？出來對付你們？」

新北市長朱立倫稱可以把果菜送到三重，新北願意幫忙賣，柯文哲說，台北市批發市場大概占全台灣14％，因此大概還有85％可以調整，調度的問題，人家如果說要幫忙自己還不要，那就沒道理。

(中時)