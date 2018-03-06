愛生態！萬里海岸造林有成！台灣百合成嬌點

2018年03月06日 10:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣的美麗生態保存更完整，讓更多人看到！為讓更多民眾認識新北市特色原生植物台灣百合，新北市政府農業局近年與多方單位合作推廣栽植，於3月4日配撥660株百合苗栽予財團法人慈心有機農業發展基金會，作為本市萬里區員潭溪景觀橋旁海濱造林及景觀美化使用，在守護萬里海岸及聚落安全之餘，提供居民及遊客賞心悅目的休閒空間。

新北市政府農業局近年與多方單位合作推廣栽植，於3月4日配撥660株百合苗栽予財團法人慈心有機農業發展基金會。（新北市農業局提供）

慈心基金會種樹專案總監程禮怡小姐表示，海岸造林為減緩台灣海岸線零碎化及退縮問題的重要策略，然而面對海濱環境缺水、烈日及強風的困境，致使樹苗生長困難、成林速度緩慢。為此，基金會已於106年發表「水源寶植樹盆」專利技術，並逐步應用於全台的海岸造林工作。

而本次海岸造林活動與以往不同處，主要在於加入景觀方面的考量，除能符合當地居民想打造花海以促進觀光之需求，亦能藉此機會與農業局合作加入台灣百合元素，與大眾分享原生植物的美麗，當日活動共號召500多位福智青年聯誼會成員參與，這些青年每年都會參與種樹和淨灘活動，風雨無阻，為修復海岸造林生態網路、守護永續家園共同努力。

農業局長李玟表示，原生物種的保育日顯重要，推動過程中除須有專家學者的專業指導，農業局更積極尋求地方上的連結及合作，傳達保育工作需要全民參與的觀念。

(中時電子報)