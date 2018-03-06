婦聯會岌岌可危 黃智賢：什麼都不必再說 只要依法改選

2018年03月06日 11:20 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

90高齡前婦聯會主委辜嚴倬雲上周末錄製影片越洋發聲，除了再三澄清自己的清白，沒有A錢，沒有拿走資料，更規勸婦聯會主其事者，應把婦聯會資產全部捐給國家。昨天黨產會卻突襲婦聯會，展開12小時地毯式搜索。

政治評論家黃智賢今在臉書發文暗批現任主委雷倩，「主張簽契約的，既然被駁回。根本就可以磊落走人。既然不認同跟黨產會對抗的戰略，既然違反會員的意志，為什麼堅決不走？」黃智賢指出，原本堅持跟黨產會簽行政契約的路線，既然被會員否決，就該換指揮官和團隊。婦聯會，現在只要依法改選就可以。如果不在3月15日前改選，拖過3月底，黨產會就贏了。

黃智賢臉書全文如下～

婦聯會岌岌可危。

1

辜嚴倬雲90歲幾歲高齡，周末越洋錄製影片，反對行政契約。

再三澄清自己的清白。

沒有A錢，沒有拿走資料。

辜嚴倬雲更聲聲規勸婦聯會主其事者，應該把婦聯會進400億資產，全部捐給國家。

2

民進黨眼看婦聯會這塊肥肉，靠著行政契約，就要吞下肚。

黨產會既含血噴人，說婦聯會的資產來自國家，要查抄婦聯會的資產，卻怪異的不肯歸入國產。

只想把90%的錢放在立法院不能監督的作業基金，是好方便分錢嗎？

還硬要留剩下的10%，再派綠營的人當董事，掌控婦聯會。

好讓綠營的人，可以用宋美齡的招牌，花人家的錢， 幹自己的事。

先是逼辜嚴就範。沒想到辜嚴這樣有骨氣，堅持不進入黨產會的牢籠和圈套。

所以同一天，廢了辜嚴的主委，同時跟雷倩談行政契約。

卻沒想到，這個婦聯會的賣身契，被婦聯會的會員，理直氣壯的抗拒。

堅持要跟違法違憲的黨產會打官司。

這怎麼了得？

3

黨產會口口聲聲說辜嚴拿走資料，然後這個違憲違法的鷹犬組織，約談辜家，約談婦聯會。

過完年，乾脆到婦聯會，從屋頂搜到地下室，再拿走幾箱資料。

婦聯會內部，也有人處處配合黨產會的口徑。

含沙射影，說辜家拿走170箱資料。

但事實證明，辜家，就是沒有拿走資料。

4

原本堅持跟黨產會簽行政契約的路線， 既然被會員否決。

那就該換指揮官和團隊。

之前口口聲聲，在三月初要改選常委會，交出指揮權。

現在卻自己決定不改選了？！

股東大會連署要改選董事會，結果董事會不改選 ?

事情再簡單不過。

願意跟黨產會戰的，就去戰。

主張簽契約的，既然被駁回。

根本就可以磊落走人。

既然不認同跟黨產會對抗的戰略，既然違反會員的意志，為什麼堅決不走？

5

婦聯會，現在只要依法改選就可以。

如果不在3月15日前改選。

拖過3月底。

黨產會就贏了。

因為婦聯會將喪失法律權益。

依照人團法規定，會員連署超過五分之一，就必須立刻召開大會，改選常委會。

連署已經超過五分之一了。

還能不依法？

什麼都不必忙，也什麼都不必再說。

只要依法改選。

(中時電子報)