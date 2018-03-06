婦聯會岌岌可危 黃智賢：什麼都不必再說 只要依法改選

婦聯會門外掛滿民眾貼的祈願卡，替婦聯會加油，吸引民眾拍照留念。（資料照片，陳信翰攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

90高齡前婦聯會主委辜嚴倬雲上周末錄製影片越洋發聲，除了再三澄清自己的清白，沒有A錢，沒有拿走資料，更規勸婦聯會主其事者，應把婦聯會資產全部捐給國家。昨天黨產會卻突襲婦聯會，展開12小時地毯式搜索。

婦聯會被搜12小時 雷倩：青史成灰 世間仍應有黑白

政治評論家黃智賢今在臉書發文暗批現任主委雷倩，「主張簽契約的，既然被駁回。根本就可以磊落走人。既然不認同跟黨產會對抗的戰略，既然違反會員的意志，為什麼堅決不走？」黃智賢指出，原本堅持跟黨產會簽行政契約的路線，既然被會員否決，就該換指揮官和團隊。婦聯會，現在只要依法改選就可以。如果不在3月15日前改選，拖過3月底，黨產會就贏了。

黃智賢臉書全文如下～

婦聯會岌岌可危。

1

辜嚴倬雲90歲幾歲高齡，周末越洋錄製影片，反對行政契約。

再三澄清自己的清白。

沒有A錢，沒有拿走資料。

辜嚴倬雲更聲聲規勸婦聯會主其事者，應該把婦聯會進400億資產，全部捐給國家。

2

民進黨眼看婦聯會這塊肥肉，靠著行政契約，就要吞下肚。

黨產會既含血噴人，說婦聯會的資產來自國家，要查抄婦聯會的資產，卻怪異的不肯歸入國產。

只想把90%的錢放在立法院不能監督的作業基金，是好方便分錢嗎？

還硬要留剩下的10%，再派綠營的人當董事，掌控婦聯會。

好讓綠營的人，可以用宋美齡的招牌，花人家的錢， 幹自己的事。

先是逼辜嚴就範。沒想到辜嚴這樣有骨氣，堅持不進入黨產會的牢籠和圈套。

所以同一天，廢了辜嚴的主委，同時跟雷倩談行政契約。

卻沒想到，這個婦聯會的賣身契，被婦聯會的會員，理直氣壯的抗拒。

堅持要跟違法違憲的黨產會打官司。

這怎麼了得？

3

黨產會口口聲聲說辜嚴拿走資料，然後這個違憲違法的鷹犬組織，約談辜家，約談婦聯會。

過完年，乾脆到婦聯會，從屋頂搜到地下室，再拿走幾箱資料。

婦聯會內部，也有人處處配合黨產會的口徑。

含沙射影，說辜家拿走170箱資料。

但事實證明，辜家，就是沒有拿走資料。

4

原本堅持跟黨產會簽行政契約的路線， 既然被會員否決。

那就該換指揮官和團隊。

之前口口聲聲，在三月初要改選常委會，交出指揮權。

現在卻自己決定不改選了？！

股東大會連署要改選董事會，結果董事會不改選 ?

事情再簡單不過。

願意跟黨產會戰的，就去戰。

主張簽契約的，既然被駁回。

根本就可以磊落走人。

既然不認同跟黨產會對抗的戰略，既然違反會員的意志，為什麼堅決不走？

5

婦聯會，現在只要依法改選就可以。

如果不在3月15日前改選。

拖過3月底。

黨產會就贏了。

因為婦聯會將喪失法律權益。

依照人團法規定，會員連署超過五分之一，就必須立刻召開大會，改選常委會。

連署已經超過五分之一了。

還能不依法？

什麼都不必忙，也什麼都不必再說。

只要依法改選。

(中時電子報)

婦聯會被搜12小時 雷倩：青史成灰 世間仍應有黑白
北農休市之亂 李進勇：經驗太慘… 細數小英上任600天豐功偉業 李天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。