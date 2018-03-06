細數小英上任600天豐功偉業 李天鐸暴怒了！

蔡英文總統。（本報系資料照片，黃世麒攝）

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中時電子報

前國安局官員李天鐸稍早在臉書PO出總統蔡英文上任以來的「豐功偉業」，並直言「面對蔡英文，任誰説她都沒有用了！再多人民的聲音，勞工的命，恐怕都比不上她養的貓」。

李天鐸指出蔡英文執政以來，一路狂飆，「她聽誰、鳥誰的話了？就算説錯了？做錯了？硬抝也要昭示天下」。李天鐸說2300萬人是被蔡一個人綁架在路邊兩旁，看她一個人駕著頂級奧迪房車，走在一條回不了頭的單行道上，「她極速飆車，享受快感，你、妳們呢？蔡英文在貫徹她的意志，你、妳們呢？」

李天鐸提及，過去600天，蔡英文的豐功偉績。一、年改，李天鐸說其實根本就是違反憲法的惡搞，掀起世代對立，內部的階級鬥爭，把軍、公、教、警、消、勞工，全部一把火，燒上街，逼到牆角。二、新南向，李說這根本是一條連大門都找不到的單行道。三、「不當」黨產。四、婦聯會。五、一例一休。

李天鐸說蔡英文在單行道上，穿著國王的新衣，任性，極速飆車，享受快感！這不是蔡英文的意志嗎？李天鐸表示，蔡英文上台600多天，一直在背後放火，挑戰給她最多壓力的是前總統陳水扁。他說阿扁眼看著小英內憂外患，民調低落，再出奇招，連那個被他罵「老蕃顛」的李登輝，都被他搬來消費，挑戰蔡英文意志！不過李天鐸直言「結果她有煞車嗎？」

李天鐸說蔡英文真的很想拋下所有的羈絆、束縛、警衛、隨扈，開車盡情飆在一條不見盡頭的單行道上。他說「面對蔡英文，任誰説她都沒有用了！再多人民的聲音，勞工的命，恐怕都比不上她養的貓」。

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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