大學個申線上書審開放測試 還有貼心影音檔教學

2018年03月06日 11:29 旺報 簡立欣

大學個人申請線上書面審查即日起至12日開放測試，以供考生預先上網熟悉操作流程；甄選委員會已將較常發生的問題彙整成Q&A，與操作說明及操作教學影音檔公告在網站上，考生可先上網查看。

大學個人申請第二階段指定項目甄試全面實施「書面審查電子化作業」，通過申請校系第一階段篩選的考生，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳至甄選委員會。為使考生提前瞭解及熟悉「審查資料上傳系統」操作方式，甄選委員會（國立中正大學）自即日起至3月12日每日上午8時至下午9時開放測試系統，考生可憑學測應試號碼及身分證號碼，至甄選委員會網站https://www.caac.ccu.edu.tw/測試。3月30日系統正式開放。

個人申請審查資料全面實施電子化作業，今年邁入第5年，甄選委員會表示，依據問卷調查結果，學生普遍對操作流程感到滿意，並認為推行「線上書審」確實能有效減輕書面備審資料印製及寄送的作業時間。

針對以往考生上傳時較常發生的錯誤，包括資料應採分項逐一上傳而非將所有項目製作成一個檔案後上傳、上傳的檔案格式必須是PDF、每一個檔案容量必須在5MB以內及僅將檔案上傳但未完成確認作業等，甄選委員會已經彙整成Q&A，與操作說明及操作教學影音檔公告在網站上，考生可先上網查看。

進入測試系統網址，考生可選擇「個人申請」網頁，點選「審查資料上傳」項下的「測試專區」選項，再點選「第二階段審查資料上傳系統」（測試系統），即可開始測試。如有問題可於測試期間上班日每日上午8時至下午5時，逕洽甄選委員會服務專線：（05）272-1799。

(旺報)