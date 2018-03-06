粉紅櫻花躍上浪漫橋、山野杜鵑花爭豔！韓國賞花情報報你知

2018年03月06日 11:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，相揪好友來韓國賞花趣！三月杜鵑花綻放山野！靈鷲山上的粉紅、純白、桃紅相互爭豔；櫻花主題火車站不稀奇，長約800公尺的櫻花隧道噴發你的少女心；粉紅櫻花躍上浪漫橋，日櫻夢幻、夜櫻浪漫，更遑論「櫻花馬拉松」賞落櫻繽紛，吸取新鮮芬多精！

春風和煦之際來去韓國賞花吧！根據Kweather的報導， 2018年的櫻花季將於3月25日從最南端的濟州島開始，南部地區預計在3月28日~4月4日，中部地區4月3日~10日，首爾則是約在4月8日左右能看到花朵於枝頭綻放。

櫻花全盛綻放時期估計為開花後一週，為提供更多韓國賞櫻資訊，韓國觀光公社與相關單位將舉辦系列的免費講座，分享最新最夯的賞櫻秘境！講座依時間順序如下：3月9日於Korea Plaza舉辦的【釜山新花怒放-花漾講座】、3月17日於台中逢甲大學舉辦的【韓國賞櫻遊玩全攻略】、3月23日同樣舉辦於Korea Plaza的【濟州春季講座】。

提到春天賞櫻，韓國有從南到北有大大小小的櫻花慶典，例如：韓國最早綻放的『濟州櫻花節』、一生要和戀人攜手走一次的『花開市場櫻花節』、在首爾享受春之饗宴『永登浦汝矣島櫻花節』。

而最不能錯過的就是每年吸引超過200萬遊客的昌原『鎮海軍港節』，今年鎮海軍港節的活動期間是4月1日至10日，早期是為紀念朝鮮時代率領水軍大敗日本取得勝利的李舜臣將軍所舉辦，現在則是因為每年盛開的櫻花而出名，其中最著名的賞櫻景點是位於余佐川，兩側的粉白色櫻花樹向余佐川中間延伸，劃出完美的弧形，當天色逐漸變暗時，余佐川周邊與羅曼史橋還會以各色燈光與雷射妝點，能感受到與白天截然不同的氛圍。

慶州櫻花馬拉松。（主辦單位提供）

另一賞櫻勝地是軍港節期間才開放的櫻花主題火車站，長約800公尺的櫻花隧道相當壯觀，若有機會來到釜山賞櫻，一定要來鎮海軍港節看看！

除了櫻花之外，杜鵑花也是春季吸睛的特色之一，以湛藍的南海海洋與美麗島嶼聞名的全羅南道麗水，每到4月各個角落皆被盛開的杜鵑花染成一片粉紅景色，形成壯麗景觀。特別是可一眼眺望南海的靈鷲山，整個山頭被粉紅色杜鵑花覆蓋，成為最佳的旅遊景點。今年3月30日至4月1日舉辦的『靈鷲山杜鵑花節』，提供前來賞春的遊客靈鷲山杜鵑花音樂會、杜鵑藝術團山上特別演出等豐富的活動。

靈鷲山杜鵑花。（主辦單位提供）

春季到韓國還能參加特有的櫻花馬拉松，除了之前被選為2018全球潛力旅遊景點的大邱將在4月1日舉辦的『大邱國際馬拉松大會』，以結合新羅時代千年古都賞櫻、運動休閒及慶典娛樂多種元素的『慶州櫻花馬拉松』則將於4月7日開跑。

在春風吹拂之下，從櫻花樹徐徐飄落的櫻花瓣，讓不論是專業的選手，或是感受氣氛的加油團，都能在櫻花大道上感受粉紅花雨般的浪漫，是韓國著名的春季運動盛事之一，每年吸引許多外國人前往共襄盛舉。

除了上述提到的賞櫻景點及活動之外，韓國還有哪些賞櫻勝處呢？韓國觀光公社台北支社將在3月17日(六) 下午3點～5點於台中逢甲大學（第九國際會議廳）舉辦春季賞櫻講座，並且邀請知名旅遊作家兼超人氣部落客─亞莎崎來和大家分享韓國賞櫻秘境，詳細講座內容及報名資訊請密切關注〈Free@KOREA韓國自由行〉粉絲專頁！

(中時電子報)