3戰序曲 印度必須準備中巴兩面戰爭

中國與印度軍隊2017年8月15日清晨在拉達克爆發衝突，雙方互擲石塊的資料畫面。（YouTube截圖）

友善列印
中時電子報

印度陸軍特種部隊退役中將卡圖（Prakash Katoch）說，在解放軍於中印邊界爭議區洞朗秀肌肉之際，印度必須準備與中國，還有巴基斯坦打兩場半前線戰爭。

據英國《快報》（Express）6日報導，卡圖在論及北京，新德里與伊斯蘭馬巴德間高度緊張的情勢實說，多面戰爭「很可能成為現實」。

然而，他也指出，這類衝突是否會受到控制，或是否可能擴大為沿著整個邊界的全面戰爭，仍有待觀察。

卡圖說，印度面對戰爭的威脅是很真實的，必須加以準備，並無法承擔對巴基斯坦或中國放鬆戒備的後果。他指出，印軍必須加強邊境建設，不只透過邊境道路局（Border Roads Organisation），還要相關軍事指揮官讓民間機構參與。

卡圖說，印度必須建立全面偵察網，並由印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation, ISRO）多發射小型衛星，24小時隨時監視中印未定邊界「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）。他認為，這是印度政府軍最大的戰略挑戰。

卡圖稱，由於中國可能升高喀什米爾區的緊張情勢，巴基斯坦的外交與國防政策都可能受影響。他指出，中印舉行了20輪邊界會談，但成效不彰，新德里必須因應靠中國撐腰進行的挑釁。

卡圖質疑，中國是否藉由中巴經濟走廊，還有一帶一路，實質把巴基斯坦納為中國的一省？接著他指出，根據冷靜分析的分析歸納，這真的很有可能。

此外，卡圖認為，中國很可能說某地有主權爭議，接著將它占為己有。他說，中國很可能就打算這麼對印度，尤其是印度的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），也就是中國所謂的藏南地區。

(中時電子報)

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文章來源：World War 3: India ‘must be PREPARED TO FIGHT’ a two-front war with China and Pakistan

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