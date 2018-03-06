柯志恩爆料：卡管中閔幕後黑手是莊國榮

2018年03月06日 11:31 中時 周毓翔 、 張鎧乙

莊國榮是政大公共行政系助理教授，曾任教育部主秘，曾批前總統馬英九「小孬孬」、「馬英九很娘」而聞名。(中時資料照)

(12:48更新，撥打莊國榮行動電話，無人接聽)國民黨立委柯志恩今天在立法院質詢行政院長賴清德，柯志恩爆料，台大「卡管」的影武者不是賴清德、不是蔡英文，而是有「地下部長」之稱的莊國榮。賴清德則強調沒有所謂的地下部長，這件事情沒爭議的話，其實不用成為箭靶。

柯志恩表示，她很同情教育部長潘文忠，潘是文官出身，背後沒有靠山，只能看顏色，發生事情擋不住壓力。她緊接著爆料整起台大校長「卡管」事件的幕後影武者不是賴清德也不是蔡英文，而是莊國榮，台大校長事件發生後，莊就直衝教育部，堅持所有事件都要校務會議開完後才能決定，教育部很多人都知道。

教育部長潘文忠（右）強調，校務會議不是任何人可指揮。行政院長賴清德（左）表示沒有所謂「地下部長」。（張鎧乙攝）

國民黨立委柯志恩（圖）今在立院總質詢時針對台大校長遴選事件，指政府不讓當選人管中閔上任，從年前拖到年後「卡管」，有損威信。（張鎧乙攝）

潘文忠則強調，校務會議是校務會議代表，不是任何人可以指揮，大學自治教育部應該要尊重。賴清德也強調沒有所謂地下部長。教育部處理台大校長爭議都是依法公正處理。

莊國榮是政大公共行政系助理教授，曾任教育部主秘，曾批前總統馬英九「小孬孬」、「馬英九很娘」而聞名。

記者撥打莊國榮行動電話查證，第一通響四聲後被切斷，之後再打變成無人接聽。

(中時)