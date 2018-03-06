南韓特使團拜會金正恩 韓高官：會面結果良好

友善列印
旺報

南韓總統文在寅派往北韓的特使團5日晚間在北韓勞動黨總部與勞動黨委員長金正恩會面。這是南韓人士首次訪問北韓勞動黨總部，另一名高官評價認為「雙方會面結果良好」。

韓聯社6日報導，南韓青瓦台發言人金宜謙6日說，雙方從5日下午6時起在朝鮮勞動黨總部金達萊館會面並共進晚餐，時長4小時12分鐘。特使團與金正恩會面時，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，勞動黨中央委副委員長兼統一戰線部長金英哲陪同出席，接下來進行的晚餐有金正恩夫人李雪主、祖國和平統一委員長李善權、統戰部副部長孟慶等朝方人士陪同出席。

另一名青瓦台高官表示，特使團與朝方的面談結果並不令人失望，特使團返回後將公布具體內容。就「韓朝是否達成一些協議」，該官員給予肯定的答復。

據悉，特使團與金正恩就半島無核化問題進行磋商。對於雙方是否討論如何實現無核化，該官員表示，雙方應該討論了該問題。據瞭解，雙方還就韓朝領導人會議相關事宜達成了協議。

對於會面與晚餐持續4個小時之久，青瓦台一位人士表示，雙方想談的事情可能較多，雙方當天進行了足夠的溝通。

報導稱，文在寅5日深夜從特使團聽取了相關彙報。特使團將於6日與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲舉行後續會談，隨後將於下午返回韓國。

特使團首席特使、青瓦台國家安保室室長鄭義溶返韓後將召開記者會介紹訪朝結果。

(旺報)

兩韓談判 美審慎樂觀 鼓勵對話 不甩北京動武警告 美最遲16日讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。