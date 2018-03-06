南韓特使團拜會金正恩 韓高官：會面結果良好

2018年03月06日 11:30 旺報 徐維遠

南韓總統文在寅派往北韓的特使團5日晚間在北韓勞動黨總部與勞動黨委員長金正恩會面。這是南韓人士首次訪問北韓勞動黨總部，另一名高官評價認為「雙方會面結果良好」。

韓聯社6日報導，南韓青瓦台發言人金宜謙6日說，雙方從5日下午6時起在朝鮮勞動黨總部金達萊館會面並共進晚餐，時長4小時12分鐘。特使團與金正恩會面時，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，勞動黨中央委副委員長兼統一戰線部長金英哲陪同出席，接下來進行的晚餐有金正恩夫人李雪主、祖國和平統一委員長李善權、統戰部副部長孟慶等朝方人士陪同出席。

另一名青瓦台高官表示，特使團與朝方的面談結果並不令人失望，特使團返回後將公布具體內容。就「韓朝是否達成一些協議」，該官員給予肯定的答復。

據悉，特使團與金正恩就半島無核化問題進行磋商。對於雙方是否討論如何實現無核化，該官員表示，雙方應該討論了該問題。據瞭解，雙方還就韓朝領導人會議相關事宜達成了協議。

對於會面與晚餐持續4個小時之久，青瓦台一位人士表示，雙方想談的事情可能較多，雙方當天進行了足夠的溝通。

報導稱，文在寅5日深夜從特使團聽取了相關彙報。特使團將於6日與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲舉行後續會談，隨後將於下午返回韓國。

特使團首席特使、青瓦台國家安保室室長鄭義溶返韓後將召開記者會介紹訪朝結果。

(旺報)