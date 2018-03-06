高職實習分組教學教師每周授課18節 教師：歧視

2018年03月06日 12:05 中時 林志成

「要科科等值，技職不應被歧視」，教育部紛調降高中職各科教師的授課時數，唯獨高職實習科目分組教學教師每周仍要教18節，國民黨立委陳學聖、民進黨立委許智傑及高職教師今天召開記者會表達抗議，要求實習課教師授課時數應降到16節。

教育部2月21日公布「高級中等學校課程規畫及實施要點」，明年8月起，高中職國、英、數等3科可進行分組教學。同時，配合1月31日公布的「高級中等學校教師每周教學節數標準」，專任教師每周授課節數，國文科14節，英文、數學科維持16節；藝術、綜合活動、生活科技、健康與體育、全民國防教育從18節減少為16節。

全國高級中等學校教育產業工會理事長白宏彬說，以後高中職國英數也是可進行分組教學，老師每周授課時數是14到16節，但高職實習科目分組教學教師卻仍維持每周18節，這是歧視。當教育部都歧視特定科目老師時，老師怎麼會公平對待學生？

全國教育產業總工會理事長、新北市新北高供老師黃耀南說，他昨天帶學生上實習課，從早上8時上到下午4時，僅中午休息1小時，過程完全沒有下課時間，他們這麼辛苦，沒有怨言，但對於教育部獨獨歧視高職實習科分組教學教師，則無法忍受。

陳學聖表示，實習課程對高職學生相當重要，技職體系老師長期處於不公平待遇，教育部應該趕快將漏洞補起來，讓所有科目的老師受到同等重視。

許智傑則說，高職生的活動力強，有的實習場地甚至超過千坪以上，實習課教師必須負擔比室內授課教師更多的心力及注意學生安全上，實習課教師的體力負擔也比一般教師來得大，因此教育部也應該調降他們每周授課時數。

教育部國教署組長韓春樹說，教育部課審大會將審議技術型高中群科領綱，加上「實習課程實施辦法」將研修，一旦都完成，高職實習課程要怎麼進行會有比較明確的規定，之後會朝高職實習科目分組教學教師每周教16節的方向規畫。

(中時)