我漁船被水砲驅趕 對日如軟腳蝦 藍委要謝長廷返台報告

2018年03月06日 11:58 中時 陳彥宇

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船3、4日在暫定執法線東側，連續兩天遭日本取締緊追，並發射水砲驅趕。對此，國民黨團今召開記者會抨擊，蔡政府態度過於軟弱，「好像軟腳蝦」，並質疑犧牲漁權後，接著將犧牲食安，開放日本核災食品進口，要求駐日代表謝長廷返台，就後續處置做完整報告。

國民黨團書記長李彥秀抨擊，蔡政府上任後外交政策親美、親日，最後卻是落得真心換絕情；我漁船在合理經濟海域內行駛，竟然還遭受攻擊，要求政府應嚴正向日方表達抗議。

由於台日漁業委員會會議在即，李彥秀質疑，日方是否藉此向我方「下馬威」？倘若蔡政府未得到日方完整說明解釋，形同犧牲漁民權利，日後更可能犧牲國人重視食安問題，開放核食進口。

首席副書記長曾銘宗強調，東船是在台灣經濟海域內行駛，依法有權捕魚，卻遭日本公務船以水砲驅趕，此事涉及主權及漁權，蔡政府不能再低調、委曲求全，駐日代表謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方不能再有類似行為出現。

「這還是個政府嗎？」藍委蔣乃辛抨擊，蔡政府對日打不還手、罵不還口，如同軟腳蝦一般。過去的「沖之鳥」爭議還沒解決，如今又發生東船事件，政府對日竟如此委屈求全，讓人民受辱、主權喪失。

李彥秀強調，除了抗議之外，外交部應要有更多積極作為，如果未得到日方完整說明，謝長廷必須返台給國人一個交代，民進黨也要重新檢討對日政策。

(中時)