貧窮悲歌！妻車上伴夫屍5日 僅剩100元沒錢辦後事

2018年03月06日 11:43 中時 郭韋綺

貧賤夫妻百事哀，丈夫病死，妻伴屍5日才求助。(郭韋綺翻攝)

田寮區50歲曾姓婦人3日徒步到當地知名石頭廟求助稱，先生病死在車上，她伴屍5天，員警獲報到場發現屍體腐爛發出屍臭，一問才知，這對夫妻窮困潦倒，無處容身只能睡車上，車子沒油，2人走3小時路到廟裡吃素齋維生，因先生病逝，她身上只剩100元，無力負擔喪葬費又捨不得，撐了5天才報案。

警方表示，曾婦哭著走到田寮區石頭廟求助，先生因病往生，希望廟方能夠協助處理喪葬事宜，遺體在大崗山生態園區附近一間廢棄三合院，廟方同意協助處理身後事，並報警處理。

阿蓮分駐所接獲報案後由警員吳國銘、曾靖芳前往處理，到了大崗山風景區附近產業道路一處雜草欉生的廢墟三合院，曾婦在比丘尼師父陪同下，告知丈夫因病身亡在車內，已有5天之久，遺體腫脹發出屍臭，引來蠅蟲。

曾婦說，因為身上僅剩100元，丈夫又積欠健保費，沒任何積蓄替丈夫看病，又無親人，生活窮困潦倒，只能眼睜睜看著丈夫病逝，又很捨不得丈夫離世，本來打算一直陪在丈夫身旁，沒想到這幾天氣候炎熱，遺體浮腫腐爛又有屍水流出，於是向廟宇師父求助。

曾婦淚眼婆娑說：「警察大人，我身上只剩100元而已，沒錢處理先生的後事。」丈夫長期患有心臟疾病，夫妻倆沒有子女，一生積蓄花在丈夫的醫藥費。夫妻倆平時睡在車上，車子燃油也耗盡，每天徒步來回6小時的路程到山上的廟吃飯，再打包信眾吃剩的飯菜回來果腹，撿拾附近樹枝燒開水飲用，過著宛若原始人般的生活。

員警初步勘查現場並無打鬥痕跡，報請橋頭地檢署檢察官相驗。經員警與廟方溝通後，廟方答應收留曾婦，也慷慨解囊捐助救濟金給她，希望幫她度過難關。

(中時)