繆德生逝網友酸 藍盟痛心人性怎變這樣

2018年03月06日 12:00 中時 朱真楷 、 方濬哲 ／台北報導 ／台北報導

(14:01更新照片)藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生日前因反對蔡政府作為，攀爬立院外牆欲懸掛中華民國國旗，不慎摔下後昨日拔管辭世。結果，有網民酸稱「小老鼠、上燈台，偷油吃，跌下來」，引發藍天行動聯盟、八百壯士等退軍團體憤怒，剛剛集體出面抨擊台灣在蔡政府主導下，已經撕裂到這種情況，這已無關統獨，而是人性，當退役軍人為了公共利益而犧牲，綠營媒體到網民卻還要這樣酸言酸語，叫家屬情何以堪？蔡政府難道不該位人民情緒激憤撕裂而負責嗎？

不僅如此，藍天行動聯盟主席武之璋也公開指控，政論節目主持人廖筱君在繆德生墜樓後，透過其主持的節目造了兩個謠言，第一個是說繆德生墜樓的那一刻，藍營人士在場高喊警察推人，但事實是繆德生摔下時，根本沒有藍營人士在旁邊，怎麼會有人喊說警察推人？

武之璋說，廖筱君造的第二個謊則是說，繆德生的家屬在事發後說要組律師團控告立法院與警察等人，但事實是，繆德生的哥哥在事發後看完現場監視畫面，就直接說「沒有人要為繆德生的死負責」，結果廖筱君不知道目的，造了一連串的謊言，藍天行動聯盟已經正式委任律師對廖筱君提告。

繆德生在台大歷經近一周的搶救後，昨日拔管過世。對此，藍天行動聯盟、八百壯士護憲維權指揮部、泛藍聯盟、陸軍官校校友總會在剛剛集結召開記者會。

八百壯士執行長羅睿達表示，繆德生上校過世後，有人立即說這是「小老鼠、上燈台、偷油吃、跌下來」，令人不禁要覺得，怎麼台灣的意識形態，已經被分裂成這樣的，這對台灣未來的發展是好的現象嗎？他說，尤其是廖筱君，明明繆德生上校家屬很理性地面對這些事情，也多次透過各種管道強調因為繆德生的意外沒有任何外力影響，因此就是認了，結果還被廖筱君和網民說成這樣，叫家屬情何以堪？

武之璋則表示，繆德生出事後，許多人都只以「反年金改革」來看待繆德生的行動，這種說法顯然是小看了繆上校。

武之璋說，過去將近2年時間，繆德生除了年改，各種議題幾乎無役不與，包括他關心教改、關心課綱、關心二二八相關事件，全都衝在第一線，多次被起訴、移送；同時，繆德生去年重新走了三千多公里的北伐路，就是希望透過行動喚醒大家對歷史的記憶，讓社會了解台灣能有今天的安定，是因為有國軍犧牲奉獻，結果藍營領袖卻沒人真正想為軍人講話，「他對這個現象是痛心疾首」。

說到激動處，武之璋還忍不住怒氣，當場怒斥現場部分媒體，他說，現在這個社會充滿了謊言，上從總統，下到媒體人，甚至是藍營的領袖，都已是麻木不人，面對蔡政府諸多作為，不只無法發揮第四權的責任，糾正社會風氣，甚至還變成不知羞恥的打手，「你們是有社會道義責任的，如果連你們都被收編，社會還有什麼希望呢？」

武之璋強調，繆德生希望透過行動讓蔡政府反省，也希望能喚醒藍營麻木不人的靈魂，他犧牲了最重要的性命，如今，他們要幫繆德生重新說一次他生前的目標，就是捍衛中華民國。

八百壯士副指揮官吳斯懷則說，「你們真的認為我們就是為了點年金走上街頭的嗎？我們是為了捍衛中華民國與憲法，反對台獨撕裂中華民族，反對消滅中華文化，反對羞辱軍人尊嚴」，呼籲外界別再汙衊繆德生上校與他們，有一則就是告一則，這跟統獨無關，而是人性。

(中時)