越南漁工離境前偷騙澎湖數十商家 贓物五花八門

澎湖警方查獲潘姓越南漁工趁著返國前偷遍澎湖大街小巷，上百件贓物琳瑯滿目。（陳可文攝）

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34歲越南籍潘姓漁工近日內即將期滿回國，居然趁著過年期間偷騙澎湖大街小巷，上百件贓物連絲襪、口紅都不放過，警方人贓並獲，嫌犯還辯稱是購買的返鄉伴手禮。

澎湖馬公警分局指出，春節期間陸續接獲北辰市場5間商家報案，一家水果攤指稱店鋪內的數千元現金及整疊的帳本不翼而飛，另一家銀樓發現遭到侵入，櫃上裝滿3萬元現金的皮包及手機失竊。

警方成立專案小組積極偵辦，調閱市場路口的監視器，赫然發現一名身材瘦小的外籍人士形跡可疑並經常出沒附近，經過各方探訪，鎖定潘姓越南漁工涉案重大。

警方連續多天於馬公第三漁港佈線埋伏，卻始終不見潘嫌行蹤，5日下午發現嫌犯出現，竟急忙轉身逃跑，警方一擁向前強力壓制，隨即在鄰近補網場起獲潘嫌的一只隨身行李箱，裡面塞滿著琳瑯滿目的贓物。

人贓俱獲帶回偵辦，潘嫌為了規避警方查緝，還刻意將蓄留半年多的長髮馬尾剪掉，改換造型變短髮。

現場清查贓物，上百件日常生活用品五花八門應有盡有，10多條口紅、10多支手機、手錶、藥品、絲襪、女用內褲、保暖內衣、剪刀、護唇膏、行動電源等，就連特產行的小管乾及量販店的試用品都偷。

警方調查發現，潘嫌於去年10月間受僱來澎湖擔任漁工，上個月遭到雇主資遣，潘嫌原本預計於近日內將離境返回越南，卻心存僥倖歹念偷竊。

警訊時，嫌犯仍矢口否認行竊，辯稱全是自己花錢購買要帶回國伴手禮；全案調查後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)

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