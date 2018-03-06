和謝長廷日本同台零互動 陳菊：近40年好友 對台灣熱忱相同

2018年03月06日 12:14 中時 黃菁菁 駐日特派員／

高雄市長陳菊在東京國際食品展台灣館的高雄展區親自推銷高雄蜜棗。(黃菁菁攝)

高雄市長陳菊和駐日代表謝長廷，今共同出席東京國際食品展台灣館的開幕典禮，被媒體質疑兩人零互動之後，陳菊強調，「兩人是將近40年的好朋友，如果有些觀點不同，在對台灣的愛和熱忱、改革的理想和目標都是相同的」。

陳菊台灣館開幕典禮上致詞時，特地感謝謝長廷在日本的努力，才讓蜜棗得以輸日。陳菊今親自在高雄市展區分送蜜棗，被問到與謝長廷的互動問題，她表示，「有媒體報導說我們零互動，其實沒有這樣，我們昨天記者會一進來先到休息室，我就先送謝大使我們的蜜棗，感謝謝大使在日本的努力，我們能進日本市場，他的貢獻很大，我們當然要謝謝他。」

陳菊還表示，「美麗島事件中，謝長廷是我們的辯護律師。中間如果有一些觀點的不同，我們在對台灣的愛和熱忱，改革的理想和目標都是相同的。經過大風大浪，我們是好朋友，他做過行政院長，是我的長官，所以沒有這樣的事，我們在休息室也討論到各縣市還有哪些農產品可以進到日本。」

「那您跟大使的關係是沒問題的？」陳菊表示，「當然沒問題，我們都快40年的好朋友。」有關高雄市長候選人初選的結果即將出爐，有沒有談到高雄市長初選的問題？陳菊表示，「沒有這樣的問題，我尊重人民的選擇，民進黨透過初選的方式，我就全力支持。」

外界盛傳陳菊將接任總統府秘書長，被媒體問及「這次可能是您以市長身分最後一次參加食品展」時，陳菊很敏感地表示，「這是我的任期最後一年的必然結果，對食品展的期望也很大。台灣這次有130幾家包括相關食品，包括農業、漁業產品，這部分有很大的成長。」

「希望透過東京國際食品展，把台灣優質的農漁產品，有生產履歷向全世界說明，台灣的農漁產品是安全的、優質的、可信賴的，透過這樣的食品展可以公開展示，讓大家檢驗台灣的農漁產品，讓大家覺得在安全上，我們的把關是非常嚴格的。」

謝長廷也強調兩人是40年的老朋友，這次一見面就發現她瘦很多，果然她說在運動。對於花媽自傳之事，謝長廷表示，「只是她對歷史的記憶，可能不知道從哪裡來的，因為她當時沒有參加，在書上寫錯，我那時反映了一下。兩人關係沒有問題啦，只是她的記憶是錯的，因為中常會都有記錄，沒有這回事。」

(中時)