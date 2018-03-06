和謝長廷日本同台零互動 陳菊：近40年好友 對台灣熱忱相同

高雄市長陳菊和駐日代表謝長廷，今共同出席東京國際食品展台灣館的開幕典禮，被媒體質疑兩人零互動之後，陳菊強調，「兩人是將近40年的好朋友，如果有些觀點不同，在對台灣的愛和熱忱、改革的理想和目標都是相同的」。
陳菊台灣館開幕典禮上致詞時，特地感謝謝長廷在日本的努力，才讓蜜棗得以輸日。陳菊今親自在高雄市展區分送蜜棗，被問到與謝長廷的互動問題，她表示，「有媒體報導說我們零互動，其實沒有這樣，我們昨天記者會一進來先到休息室，我就先送謝大使我們的蜜棗，感謝謝大使在日本的努力，我們能進日本市場，他的貢獻很大，我們當然要謝謝他。」
陳菊還表示，「美麗島事件中，謝長廷是我們的辯護律師。中間如果有一些觀點的不同，我們在對台灣的愛和熱忱，改革的理想和目標都是相同的。經過大風大浪，我們是好朋友，他做過行政院長，是我的長官，所以沒有這樣的事，我們在休息室也討論到各縣市還有哪些農產品可以進到日本。」
「那您跟大使的關係是沒問題的？」陳菊表示，「當然沒問題，我們都快40年的好朋友。」有關高雄市長候選人初選的結果即將出爐，有沒有談到高雄市長初選的問題？陳菊表示，「沒有這樣的問題，我尊重人民的選擇，民進黨透過初選的方式，我就全力支持。」
外界盛傳陳菊將接任總統府秘書長，被媒體問及「這次可能是您以市長身分最後一次參加食品展」時，陳菊很敏感地表示，「這是我的任期最後一年的必然結果，對食品展的期望也很大。台灣這次有130幾家包括相關食品，包括農業、漁業產品，這部分有很大的成長。」
「希望透過東京國際食品展，把台灣優質的農漁產品，有生產履歷向全世界說明，台灣的農漁產品是安全的、優質的、可信賴的，透過這樣的食品展可以公開展示，讓大家檢驗台灣的農漁產品，讓大家覺得在安全上，我們的把關是非常嚴格的。」
謝長廷也強調兩人是40年的老朋友，這次一見面就發現她瘦很多，果然她說在運動。對於花媽自傳之事，謝長廷表示，「只是她對歷史的記憶，可能不知道從哪裡來的，因為她當時沒有參加，在書上寫錯，我那時反映了一下。兩人關係沒有問題啦，只是她的記憶是錯的，因為中常會都有記錄，沒有這回事。」
(中時)