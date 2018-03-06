貓空纜車外縣市優惠又來了 每趟銅板價50元

貓空纜車祭出外縣市銅板價優惠，民眾可依各縣市優惠期間，持證件搭乘貓纜，享有單趟50元優惠。（北捷提供）

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北捷去年推出外縣市貓纜優惠，吸引3萬人次使用，今年再推8周優惠期，邀請全台民眾把握機會。（北捷提供）

台北貓空纜車祭出銅板價優惠！為吸引外縣市民眾搭乘，3月13日起推出為期8周活動，全台各地民眾可在縣市專屬優惠期間，享有不限站數、每趟只要50元的優惠價，還能在纜車動物園站免費借用語音導覽器，每人來回一趟最多可省140元。

貓空纜車現行單程票為1站70元、2站100元、3站120元，台北市民則為單趟50元。台北捷運公司去年首度推出貓纜外縣市優惠活動，吸引3萬人使用，今年再度規畫8周優惠期，3月13日到5月13日間，民眾可依各縣市專屬優惠時間，持身分證、駕照等能辨別戶籍地的證件，以不限搭乘站數一律50元的優惠價購票。

北部地區包括新北、基隆、桃園、新竹和苗栗，優惠期間為3月13日到25日；南投、台中、彰化、雲林和嘉義則是3月27日到4月15日，不過中部民眾須注意，4月1日、4月4日到8日貓纜有兒童月優惠活動，因此不適用銅板價優惠。

南部包括台南、高雄及屏東優惠期為4月17日到29日；東部宜蘭、花蓮、台東和外島民眾，則可在5月1日到13日享受銅板價；以3站120元的單程票價計算，來回一趟每人最多可省140元。

搭乘貓空纜車，除了欣賞貓空美景，品嘗在地佳餚之外，為了讓民眾深度了解當地風土民情，纜車動物園站有提供語音導覽器免費借用服務，押金500元，當日營運結束前，可到纜車任一車站歸還，取回全部押金；也可前往貓纜各車站詢問處索取語音導覽DM，用手機掃描DM上的QR Code，同樣也有語音導覽服務。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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